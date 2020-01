Dolci e delitti Il mistero della crostata di pesche Rai Premium

Rai Premium manda in onda questa sera il film tv del ciclo Dolci e delitti che ha come titolo Il mistero della crostata di pesche. L’appuntamento è alle 21:15 sul canale 25 del digitale terrestre.

Si tratta di una pellicola per il piccolo schermo di genere drammatico che sfocia nella commedia romantica.

Il titolo originale è Murder, She Baked: A Peach Cobbler Mystery. La produzione è canadese e risale al 2016. La durata è di circa un’ora e 30 minuti.

Il mistero della crostata di pesche – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv Dolci e delitti: Il mistero della crostata di pesche sono i seguenti: Alison Sweeney (Un doppio mistero per Hannah), Cameron Mathison, Barbara Niven, Lisa Durupt, Gabriel Hogan, Juliana Wimbles, Toby Levins, Roark Critchlow. La regia è di Kristoffer Tabori.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare nella Columbia Britannica a Maple Ridge, dove è stata ricostruita la piccola cittadina immaginaria di Eden nel Minnesota.

Il mistero della crostata di pesche – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Hannah Svensen, proprietaria della pasticceria e caffetteria, Hannah’s Cookie Jar, molto nota nella cittadina di Eden. La giovane donna si trova in una situazione sentimentale abbastanza ambigua. Infatti è corteggiata da due uomini. Il primo è il detective della polizia locale Mike Kingston. Il secondo è il dentista Norman Rhodes.

Ci sono molte differenze caratteriali tra i due. Mike Kingston ha un carattere più affabile ed un fisico pieno di appeal. Il dottor Norman Rhodes invece è una persona più rassicurante. Dopo averci pensato e riflettuto molto, Hannah sembra cedere alle attrattive del detective Mike Kingston che, tra l’altro, è da poco vedovo.

Un giorno Mike le riferisce che in città si è trasferita da poco Melanie Queen, una vecchia amica di università del poliziotto. Hannah reagisce bene a questa notizia. Per lei la pasticceria è molto più importante dei sentimenti.

Ma la sorpresa è dietro l’angolo. Molto presto viene a sapere che Melany Queen sta per aprire un negozio di dolci, la Magnolia Blossom, proprio di fronte alla sua pasticceria. Naturalmente la donna è molto irritata da questa situazione e ne parla apertamente con Mike.

Il finale del film – chi ha ucciso Melanie?

Nella parte finale del film la situazione peggiora ulteriormente. Infatti qualche giorno dopo aver aperto la sua pasticceria, Melanie viene trovata assassinata. E naturalmente tutti gli indizi sono puntati su Hannah. La pasticcera però professa più volte la sua innocenza.

E, forte del suo fiuto per le indagini, si mette subito alla ricerca dell’assassino. Nel frattempo Mike si trova in una posizione davvero ambigua. Da una parte lui è il detective incaricato delle indagini. E naturalmente nel mirino c’è come possibile assassina proprio Hannah. Dall’altra però vuole cercare a tutti i costi di aiutare la donna che sente di amare. Si allea con lei per continuare le indagini e trovare finalmente chi ha ucciso Melanie.