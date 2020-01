Questa sera Top Crime trasmette in prima visione free la stagione numero 20 di Law & Order: Special Victim Unit. In particolare vanno in onda due episodi i cui titoli sono rispettivamente: Diventare uomo e Uomo a terra.

Law & Order è stato creato da Dick Wolf (Chicago Med) per la NBC Universal. È un telefilm ad episodi di genere poliziesco giudiziario. Sono trasmessi dalla NBC dal lontano 13 settembre 1990. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti e sono ambientate a New York. Soltanto lo spin off Law & Order: LA è invece ambientato a Los Angeles.

Ogni serie racconta, episodio dopo episodio, un caso poliziesco. E segue l’attività investigativa di una squadra di detective molto efficiente. Gli episodi sono sempre riferiti all’attività giudiziaria e processuale condotta dalla procura distrettuale.

In Italia la serie è trasmessa dal 2 novembre 1993 da emittenti differenti in chiaro e in versione pay.

Law & Order stagione 20 – episodio Diventare uomo – trama

Diventare uomo è il primo episodio della ventesima stagione di Low & order. Il titolo originale è Man up. È stato completamente girato negli Stati Uniti dove è andato in onda per la prima volta il 27 settembre 2018. Ha ottenuto una audience di telespettatori di 5.090.000. Invece in Italia la prima visione è stata su Premium Crime il 27 febbraio 2019. Adesso siamo alla prima visione free.

Il protagonista di questo episodio è Sam che si reca a caccia con il padre e suo fratello. Il giorno dopo la scuola frequentata da Sam chiama la polizia. Gli insegnanti si sono accorti che il ragazzo ha i pantaloni sporchi di sangue.

Quando Sam Conway (Bryce Romero) viene condotto in ospedale, i medici si accorgono che è stato stuprato. Le indagini si concentrano sulla famiglia. Ma gli investigatori notano un riserbo ed una ritrosia nel dire la verità. Insomma tutti stanno nascondendo qualcosa. Gli investigatori però con un lavoro lento e molto delicato riescono a carpire la verità dalla madre di Sam, la signora Molly. La donna confessa agli agenti di aver visto il marito John Conway (Dylan Walsh) in camera del figlio in atteggiamenti equivoci. Ma il ragazzo continua a proteggere il padre. Infatti le prove contro John sono minime. Ciononostante l’uomo viene accusato e portato nelle aule giudiziarie. Il processo però conferma che non è colpevole.

Episodio Uomo a terra – trama

L’episodio numero 2 è Uomo a terra. Il titolo originale è Man Down. La premiere USA c’è stata il 27 settembre 2018. In Italia invece l’episodio è andato in onda per la prima volta il 6 marzo 2019. Protagonista è proprio l’Unità Vittime Speciali che riesce ad incastrare un trafficante di minorenni.

Quando i detective arrivano nel covo dove si nasconde, trovano una ragazza di nove anni Gabriela che l’uomo ha strappato dalle braccia della madre appena arrivate negli Stati Uniti senza permesso di soggiorno.

La donna viene incarcerata per immigrazione clandestina, mentre la ragazzina viene affidata ad una famiglia. Da qui scappa e successivamente è portata in un centro di detenzione per minorenni clandestini. Questo centro si trova in una base militare.

I due poliziotti con molti sforzi, sfidando le leggi federali, rischieranno la propria vita per far ottenere l’asilo politico alla mamma di Gabriela. Alla fine la bimba potrà riabbracciare la mamma.