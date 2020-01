Finalissima venerdì 31 gennaio, per Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata. Il programma torna sulla rete ammiraglia per l’ultima serata della prima edizione. Ma certamente ce ne saranno altre, visto il buon gradimento di pubblico ottenuto nelle tre puntate andate in onda.

Il cantante mascherato finalissima venerdì 31 gennaio – spareggio tra Mastino e Mostro

La finalissima di venerdì 31 gennaio, si apre con lo spareggio tra due maschere sulle quali si sono fatte molte congetture. Si tratta di Mastino e Mostro. Il televoto decreterà chi dei due passerà alla manche successiva.

Milly Carlucci aveva rimandato a questa sera il responso del televoto lasciandolo aperto con tutta la settimana. Una maniera per incentivare la curiosità del pubblico sull’identità dei due protagonisti.

La giuria dovrà ancora una volta esprimere le proprie opinioni. I componenti sono Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara.

La curiosità aleggia in studio, ma soprattutto sul web dove le ipotesi si rincorrono di settimana in settimana. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere. Devono provare a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Intanto alcune identità sono state svelate ma ben cinque personaggi sono ancora avvolti nel mistero.

Il cantante mascherato finalissima – le sfide di questa sera

Dopo aver saputo, questa sera, chi arriva in finalissima, tra Il mastino napoletano e il mostro,seguono le nuove sfide. Previsti, infatti due duelli fra le maschere già finaliste. Il Coniglio si scontra con L’Angelo. Il Leone sfiderà il personaggio risultato vincente dalla sfida tra Mastino e Mostro.

Queste due manche sono giudicate da Giuria e Social attraverso un voto combinato. E, al termine di ogni sfida, il pubblico conoscerà finalmente la vera identità celata dai costumi indossati dai personaggi.

Le esibizioni delle tre cantanti smascherate Orietta Berti, Arisa e Emanuela Aureli

Le tre cantanti smascherate nelle puntate precedenti sono Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli Ognuna si esibirà in momenti di spettacolo.

Solo quando verrà decretato il verdetto finale, si scoprirà il vincitore di questa prima edizione del Cantante Mascherato. Ma soprattutto il pubblico saprà chi si nasconde dietro le ultime due maschere in gara.

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.