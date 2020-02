Oggi, sabato 1 febbraio 2020, torna Amici 19 su Canale 5 con la nuova puntata. L’appuntamento è alle ore 14.10 come ogni settimana nel pomeriggio del week end. La parte serale del talent show si avvicina sempre di più. E tutti i ragazzi stanno cercando di ottenere un posto all’interno della classe.

Amici 19 puntata 1 febbraio – anticipazioni Gazzelle ospite

Nella puntata di oggi sono previsti due step principali. Innanzitutto ci sono gli esami di sbarramento per alcuni allievi. E successivamente è prevista la prova per aggiudicarsi la maglia verde, necessaria per far parte della fase serale del programma. Sarà Maria De Filippi a gestire tutto, come sempre.

Nella scuola, dunque, proseguono i preparativi e i posti a disposizione sono al massimo dieci. Finora solo la cantautrice Nyv è riuscita a conquistare la maglia verde che ne determina l’accesso.

Restano al massimo 9 maglie da assegnare. Chi riuscirà a ottenerla tra i cantanti Gaia, Jacopo, Devil Angelo, Francesco, Giulia, Martina, Stefano e Francesca e i ballerini Talisa, Federico, Javier, Karina, Valentin, Nicolai e Matteo?

Maria De Filippi ospita in studio il cantautore Gazzelle.

Amici 19 puntata 1 febbraio – tutte le fasi della puntata

La puntata inizia con Maria De Filippi che ricorda gli allievi migliori della scorsa puntata: si tratta di Valentin e Federico

Valentin dovrà sottoporsi ad una prova tre giudici esterni.

Vedremo se riuscirà a superare la sfida, conquistando la maglia verde che gli apre le porte per la fase serale.

Poi è la volta di Nyv.

E, successivamente, tocca a Federico. Anche lui cercherà di conquistare la maglia verde.

La puntata si sofferma, poi, su Giulia, che con la sua squadra ha vinto per 3 a 1.

Anche per lei ci sono prove da affrontare. In particolare la giovane e brava cantante, dovrà ottenere la chance di presentarsi davanti ai giudici. Anche lei lotta la maglia verde e per accedere al serale,. Tutto ciò nonostante la sfida con Jacopo è stata persa.

Vedremo se riuscirà a convincere totalmente e incondizionatamente i giudici.

Con lei si mette alla prova anche Nicolaj.

Amici 19 autori produzione riferimenti web

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Alla regia Andrea Vicario.

Witty TV: http://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale FB: @amiciDiMariaDeFilippi TW: @AmiciUfficiale