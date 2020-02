Panariello Conti Pieraccioni Lo Show arriva in tv venerdì 14 febbraio. L’appuntamento è su Rai1 in prima serata. Lo spettacolo ha registrato ovunque sold out a teatro, nei palazzetti e nelle arene più prestigiose del nostro paese.

Negli ultimi tre anni i tre protagonisti hanno girato l’Italia in lungo e largo ed ora, finalmente

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show il 14 febbraio su Rai 1

E ora Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni portano lo spettacolo dei record anche sul piccolo schermo.

E con il titolo Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, i tre amici fiorentini vanno in onda venerdì 14 febbraio, in prima serata su Rai1, alle 21.25.

Sarà l’occasione per assistere a un evento che, nato forse per gioco o per solo divertimento, è diventato uno show entrato nella storia dello spettacolo italiano.

Alla base del gradimento di pubblico c’è la presenza di tre artisti che prima di tutto sono amici da molti anni, fin dalla loro adolescenza. E sono stati in grado di portare sui palcoscenici italiani e nei palazzetti, non solo battute ironiche, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch.

Con l’arrivo dello show in tv, Conti, Pieraccioni e Panariello hanno voluto rendere omaggio al pubblico che è accorso numeroso a seguirli. Ma è stato anche un atto di fiducia nella più vasta platea televisiva.

La genesi dello show

La genesi dello show non faceva prevedere gli sviluppi successivi. Infatti, inizialmente era destinato al palcoscenico dei più importanti teatri. Successivamente è dovuto traslocare nei palazzetti dello sport per venire incontro alla richiesta del pubblico.

L’amicizia ancora una volta ha dimostrato di esistere anche nel mondo dello spettacolo. Dopo Fiorello e Amadeus, Panariello, Conti e Pieraccioni, sin da subito hanno dimostrato un’intesa non solo professionale ma anche personale e umana. Ne è nato uno show che è approdato anche all’Arena di Verona.

Il successo di pubblico si è unito ad una buona accoglienza della critica che ha elogiato l’empatia fra i tre protagonisti. Chi ha visto lo show sa che è all’insegna della simpatia, dell’ironia e dell’eleganza. Uno spettacolo che ha confermato l’affiatamento di tre uomini uniti da un’amicizia nata negli anni Ottanta e da tre carriere ricche di successo e soddisfazioni.

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show reunion dopo 25 anni

Per Pieraccioni Conti Panariello si è trattato di una vera e propria reunion a 25 anni di distanza dal loro primo show teatrale insieme.

La performance che i telespettatori vedranno in tv è quella portata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme.