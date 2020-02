Rai 2 trasmette questa sera in prima serata il film Poltergeist targato 2015. L’appuntamento è alle 21:20 sulla seconda rete di viale Mazzini e sul canale 502 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è di genere horror, ha la durata di un’ora e 40 minuti, è una produzione statunitense di 5 anni fa. Esiste anche una versione ridotta che dura soltanto 90 minuti.

Poltergeist 2015 film – cast, attori, regia, location, riprese

Il cast del film Poltergeist 2015 è composto dagli attori: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt (The Last Tycoon), Jared Harris, Kennedi Clements, Saxon Sharbino, Kyle Catlett, Jane Adams, Nicholas Braun. La regia è di Gil Kenan.

Le riprese si sono svolte completamente negli Stati Uniti. Poltergeist è il remake del film omonimo del 1982 diretto da Tobe Hoopel.

Il titolo originale è il medesimo utilizzato per la versione italiana.

Poltergeist 2015 film – trama

La trama ha come protagonista una famiglia che vive in una casa di periferia infestata da violenti spiriti. La famiglia Bowen si era trasferita da un appartamento precedente, perché troppo piccolo, in una nuova abitazione dove però accadono fatti molto sospetti ed inquietanti.

Da questo momento la pellicola propone una serie di scene ad alto tasso di paura e di horror. Per cui se ne consiglia la visione ai telespettatori adulti è in grado di poter elaborare le immagini e le situazioni proposte.

Nell’appartamento in cui vive la famiglia Bowen, tra i tanti fatti inquietanti, si sentono rumori strani. Ad esempio nella camera del figlio minore, i rumori si susseguono soprattutto durante la notte. Nella stanza invece della figlia, la piccola Madison, se viene toccata la maniglia dell’armadio si elettrizzano i capelli della persona che sta cercando di aprirla.

Durante una notte, tutti gli elettrodomestici della casa cominciano a funzionare da soli anche se sono spenti. La piccola Madison si reca al piano di sotto della casa e cerca di comunicare con gli spiriti grazie al televisore. La famiglia comincia così a sospettare che l’appartamento sia stato costruito su una zona maledetta.

Il finale del film horror

Il finale del film aumenta le atmosfere horror. Infatti una sera la famiglia organizza una cena con amici. Nel corso della conversazione si viene a scoprire che la casa è stata costruita sopra un cimitero. Ma le tombe erano state spostate e le ossa dei defunti erano rimaste sottoterra.

C’è una sorta dunque di malefico sortilegio su tutto ciò. Un sortilegio che potrà essere superato soltanto se accade un fatto particolare. La bambina dovrà oltrepassare l’armadio della camera da letto e dovrà raggiungere le anime dei defunti.

A questo punto la famiglia cerca un noto cacciatore di Poltergeist per liberare la casa da queste presenze demoniache. Tra l’altro gli spiriti maligni sono anche capaci di uccidere e quindi la situazione è diventata ancora più pericolosa.

Il cacciatore di fantasmi, ovvero il Poltergeist, dovrà liberare le anime dalla prigione in cui sono relegate e fare in modo che possano finalmente raggiungere l’aldilà.