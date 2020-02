Oggi, 1 febbraio 2020, alle ore 14.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi vedrà ancora una volta i giovani talenti sfidarsi uno contro l’altro per ottenere un posto al serale. Grandi sorprese per i prof di danza, che scenderanno in pista e ci regaleranno una coreografia improvvisata. Ospite della puntata: Gazzelle.

Amici 19, puntata 1 febbraio 2020, diretta

Inizia la puntata. Gazzelle, cantante indie punto di riferimento nel panorama romano, presenta il suo ultimo pezzo: “Vita paranoia”.

Maria chiama poi alcuni cantanti della scuola: Martina, Nyv, Jacopo, Stefano e Francesco. Manuela, vocal coach del programma, spiega loro che si devono sciogliere fisicamente quando cantano, se no sembrano dei “pali”. Decide quindi di metterli alla prova: dovranno riprodurre le mosse che esegue lei.

I ragazzi fanno del loro meglio, ma non sono molto sciolti. Maria chiede dunque a Giulia e Gaia di sostenere la stessa prova. Le due ragazze sono molto più spigliate e si divertono molto. La De Filippi sfida poi i prof di danza a fare lo stesso e loro accettano.

Alessandra Celentano mostra moltissima autoironia e si lascia andare a balli sfrenati. I professori trascinano in pista Maria ed a seguire sono raggiunti dai colleghi di canto e da tutti i ragazzi. L’unico che si rifiuta è Rudy Zerbi, che si nasconde sotto la cattedra. Maria lo costringe però a ballare e Rudy scende in pista da solo.

Amici 19, Valentin va al serale?

È il momento dell’esame di Valentin. Il giovane ballerino ha la possibilità di esibirsi per tentare di ottenere la maglia del serale. A decidere saranno tre giudici esterni.

La prima a giudicarlo è Nancy Berti, coreografa e giudice internazionale di danza latinoamericana. La Berti gli chiede di esibirsi nel samba, ma interviene Alessandra Celentano, che chiede a Valentin di esibirsi nella coreografia di modern per dimostrare che sa spaziare tra gli stili e si vuole mettere alla prova.

Maria chiede alla Celentano di non intromettersi e spiega che i giurati esterni sono scelti proprio per far sì che il giudizio sia il più oggettivo possibile e non condizionato dal percorso. Ad ogni modo Nancy accetta la proposta di Alessandra e Valentin balla modern. Per la Berti il parere è positivo, il ballerino merita di arrivare al serale.

E’ poi il turno di Emanuel Lo, coreografo e regista, che chiede a Valentin di esibirsi nel suo assolo. Il giudice apprezza molto il ballerino e gli regala un altro parere positivo. Valentin è sempre più vicino alla maglia verde.

L’ultima a giudicare è Francesca Bernabini, giornalista e critica di danza. La Bernabini chiede a Valentin di esibirsi in un passo a due con la ballerina professionista Francesca e di mostrare tutta la sua passionalità. La prova la soddisfa, il suo parere è positivo. Valentin va ufficialmente al serale.

Amici 19, l’esame di Martina

Martina deve sostenere un esame di sbarramento. I professori decideranno se merita ancora di rimanere nella scuola. Zerbi le chiede di cantare un brano di Mengoni, ma la giovane cantante gli chiede di poter eseguire un brano che ha scritto in seguito ad una conversazione avuta con lui. Il professore le ha chiesto: “Chi è davvero Martina?” e lei ha messo nero su bianco le proprie sensazioni ed emozioni.

Rudy le chiede di cantare comunque il brano di Mengoni e solo al termine del brano acconsente ad ascoltare la canzone scritta da Martina. Maria chiede a Zerbi di sedersi davanti a lei. La canzone è una lettera aperta a se stessa, è sincera, intensa e molto emozionante.

Amici 19, Federico va al serale?

Anche per Federico è giunto il momento di affrontare i giudici esterni per provare ad ottenere la maglia del serale. La prima a giudicarlo è sempre Nancy Berti, come nel caso di Valentin. “Hai bisogno di non farti mangiare da chi avrai intorno quando arriverai al serale. Per il momento per me non sei pronto, ti devi rinforzare”.

Federico per il momento non riesce ad ottenere la maglia del serale. “Sto provando a lavorare sull’interpretazione e sto cercando di imparare ad esternare quello che sento. Ci proverò la prossima volta” – commenta il ballerino.

Amici 19, 1 febbraio 2020, inizia la sfida a squadre

Inizia la sfida a squadre. La prima prova vede Devil Angelo contro Francesca. Vince Devil Angelo.

La seconda prova vede Valentin contro Talisa. Stavolta è la ballerina a dover scegliere quale dei professori di danza deve essere sostituito dal giudice esterno. Talisa sceglie Veronica Peparini. Vince Valentin.

La squadra di Gaia è sotto di due punti, la terza prova è quindi decisiva. A confrontarsi sono Giulia, che canta “Malo”, e Jacopo, che canta il suo inedito. E’ proprio lui a vincere.

La sfida continua. La quarta prova vede Nicolaj contro Talisa.