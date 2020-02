Tv8 trasmette questa sera il film tv dal titolo L’amante perfetta. Si tratta di una pellicola thriller prodotta in Canada, della durata di un’ora e mezza. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre, oppure al canale 508 per la fruizione in alta definizione, alle 00:30.

L’amante perfetta film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv L’amante perfetta sono: Kendra Anderson, Antonio Cupo, Annie Heise, Jeremy Guilbaut, Robert Moloney, Tricia Collins, P. Lynn Johnson. La regia è di Terry Ingram.

Una curiosità: l’attore Antonio Cupo, di origini italiane ma canadese di nascita, ha lavorato nel nostro paese e si è fatto conoscere ai telespettatori soprattutto nella seconda stagione di Elisa di Rivombrosa. Successivamente lo abbiamo incontrato anche in un altro film tv dal titolo Animagemella.com. Inoltre l’attore ha preso parte al cast della serie UnReal.

Il titolo originale The Good Mistress. La sceneggiatura è stata scritta da Ron Oliver e James Shavick.

L’amante perfetta film – trama

La trama ha come protagonista Sandy, una giovane donna che si trova in una situazione molto particolare. Infatti è sopravvissuta miracolosamente ad un tragico incidente automobilistico causato dalla sua dipendenza dall’alcol.

Subito dopo essere riuscita a riprendersi dall’incidente in cui ha rischiato la vita, la giovane donna inizia un percorso di recupero. Il fine è uscire dal tunnel dell’alcolismo e finalmente guardare la vita con ottimismo e serenità. Tutto questo purtroppo per Sandy non è mai stato possibile. Ed allora per cercare di riprendersi dall’alcolismo decide di trasferirsi in una nuova città. Si lascia alle spalle tutto un passato di sofferenza e dolore ed accetta l’invito di un’amica, Karen che tra l’altro le offre anche un altro lavoro.

La situazione sembra ottimale per sperare in un futuro migliore. Ma Sandy dovrà ancora lottare molto perché il destino le riserva altre sofferenze. A questo punto infatti il film tv diventa un vero e proprio thriller.

Il finale del film

La parte finale del film tv è davvero intriso di adrenalina. Intanto la protagonista incontra un misterioso gentiluomo che la colpisce e la affascina. Inizia così un rapporto molto intenso tra i due. Purtroppo anche questa relazione si rivela non solo complicata, ma addirittura pericolosa per la vita di Sandy.

Infatti in circostanze abbastanza singolari Sandy scopre che questo misterioso gentiluomo in realtà è il marito di Karen, la sua amica. Sam, questo il nome dell’uomo, è anche un politico molto importante. Infatti è candidato alle elezioni provinciali della zona.

L’elemento più sconvolgente che scopre Sandy è che Sam è coinvolto addirittura in una indagine per omicidio. Insomma è sospettato di aver ucciso una persona. Lui si professa innocente, ma sarà molto complicato per Sandy superare questa ennesima situazione e ritrovare finalmente un po’ di serenità.