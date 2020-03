La puntata del 23 marzo della serie Il Paradiso delle Signore è basata soprattutto sulla ritrovata passione tra il ragioniere Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e Clelia Calligaris ( Enrica Pintore). L’appuntamento è alle 15.40 su Rai 1.

Tra Luciano e Clelia è scoppiata di nuovo la passione che non si era mai sopita. Adesso sono felici di essersi finalmente ritrovati. E’ accaduto nella puntata di venerdì scorso, 20 marzo. I due, dopo centodieci puntate della seconda stagione daily, hanno capito di non poter stare lontani. E, nell’appuntamento numero 111, ovvero quello di oggi, appaiono più sereni dopo un lungo periodo di sofferenza.

Al Paradiso intanto si cerca una nuova Venere, dopo l’uscita di Marina che si è trasferita a Roma. Vuole rincorrere il proprio sogno di diventare attrice.

Dora riceve l’incarico di coordinare le ragazze che si sono presentate per la selezione.

Gabriella Rossi parte per Parigi

Da Parigi chiama il grande stilista Defois per invitare Gabriella Rossi a presentare la sua collezione, in vendita anche in Francia.

A questo punto Marta Guarnieri esprime il desiderio di partire con lei per incontrare un luminare esperto nella cura della sterilità.

Ravasi, che ha già favorito l’ingresso di Umberto nel Comitato Lombardo per L’Expo, ora strategicamente gli chiede di tenere un discorso a Roma al posto suo. E Riccardo gli suggerisce di rivolgersi a Federico.

Continua la relazione tra Angela e il giovane Guarnieri che promette di parlare presto con Marcello per fargli conoscere la lealtà del suo amore per la sorella.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.