Ha per titolo Mai scherzare con le stelle il film tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene. La pellicola per il piccolo schermo va in onda su Rai 1 martedì 11 febbraio in prima serata.

Il ciclo Purché finisca bene comprende una serie di tv movie che sono vere e proprie commedie all’italiana. La produzione è tutta italiana del 2019. Il film tv ha la durata di un’ora e 40 minuti e la prima rete di viale Mazzini lo propone in prima visione.

Mai scherzare con le stelle – cast, attori, regia

Gli attori che compongono il cast del tv-movie mai scherzare con le stelle sono: Alessandro Roja, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin, Ariella Reggio ed Emanuela Grimalda. La regia è di Matteo Oleotto.

La distribuzione è della Rai.

Mai scherzare con le stelle – trama del tv movie in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista la giovane Ines (Pilar Fogliati), una netturbina con la passione per gli oroscopi e una spiccata propensione a mentire con gli altri qualunque sia l’argomento di cui si parli. Il protagonista maschile invece è Alfredo (Alessandro Roia), un giovane ingegnere che sta lavorando insieme alla sua equipe alla realizzazione di un robot in grado di intuire i pensieri umani e leggere quindi nella mente delle persone.

Si tratta di due persone completamente diverse tra di loro con schemi di vita diversi. Un giorno si incontrano grazie ad un tubo rotto.

Il racconto inizia proprio con un tubo che si rompe nell’appartamento di Ines e causa dei danni al soffitto di Alfredo.

Quando Alfredo cerca di parlare con Ines, tra i due scoppia subito una antipatia che li rende quasi repellenti l’uno all’altra. I diverbi tra i due continuano sempre di più proprio come avviene nei peggiori condomini.

L’antipatia che si è creata tra i due però non è destinata a durare in eterno. Infatti un giorno i genitori di Ines si recano a casa della figlia ed hanno intenzione di trattenersi per un po’ di tempo. Ines però non ha detto al padre ed alla madre che fa la netturbina. Non vuole che questa realtà venga scoperta. Allora cercherà di imbrogliare i genitori cercando di convincere Alfredo a fingersi il suo fidanzato solo per il periodo in cui i genitori saranno con lei.

Il finale del film tv su Rai 1

Questa finzione, nella parte finale del film tv però è destinata ad essere presto smascherata. Infatti Ines ed Alfredo hanno caratteri completamente differenti. Lei è molto confusionaria, bugiarda, ma nello stesso tempo una accanita sognatrice. Lui invece ha un carattere razionale, ordinato e preciso. Non sarà certamente facile conciliare queste personalità così differenti.

Ed infatti molto presto, una serie di eventi, smaschera la finzione ma ha come conseguenza un fatto davvero singolare: Ines e Alfredo cominciano a stimarsi reciprocamente ad innamorarsi.

Come prenderanno i genitori questa nuova situazione? E soprattutto riuscirà Alfredo ad avere in casa una persona così disordinata?