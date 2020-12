Ecco quali saranno i 26 big in gara che si esibiranno durante il Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021. Per ognuno degli artisti proponiamo il brano interpretato, il profilo e la carriera.

Primo Big: Francesco Renga. Il suo brano è Quando trovo te.

Sono 7 le partecipazioni a Sanremo del cantautore, che nel 2001 con il singolo Raccontami… vince il premio della critica; lo stesso premio che Renga vinse a Sanremo Giovani nel 1991, quando ancora cantava con il gruppo giovanile Timoria. Il brano Angelo, infine, è quello con cui Renga vinse l’edizione 2005 del Festival di Sanremo.

Secondo Big: Coma_cose. Cantano Fiamme negli occhi.

I Coma_cose sono una coppia tanto nella vita quanto nella musica e sul lavoro, proveniente dal panorama indie della musica milanese. Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli e California, pseudonimo di Francesca Mesiano, sono i membri del gruppo, alla loro prima partecipazione al Festival. La loro musica è solitamente di genere rap/elettronica.

Terzo Big: Gaia, con la canzone Cuore amaro.

Gaia Gozzi, o come si fa chiamare lei in arte solo Gaia, è la vincitrice del talent Amici 2020. Già nel 2006 aveva partecipato ad X-Factor, e si era classificata seconda, come membro del team di Fedez. Nata in Italia da padre italiano e madre brasiliana, all’età di 17 anni studia negli Stati Uniti grazie al programma Intercultura.

Quarto Big: Irama, che canta il brano La genesi del tuo colore.

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha esordito nel mondo della musica proprio grazie alla sezione Nuove Proposte di Sanremo, la 66esima edizione. Il suo singolo si intitolava Cosa resterà. Tuttavia, sale agli onori della cronaca solo in occasione della diciassettesima edizione di Amici di Maria de Filippi, che vince cantando La ragazza con il cuore di latta. Nel 2020 Irama ha anche vinto Amici Speciali, il programma trasmesso durante il Lockdown il cui ricavato è andato interamente in beneficenza.

Quinto Big: Fulminacci, con la canzone Santa Marinella.

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, pubblica il suo primo album in studio, intitolato La vita veramente, nel 2019. Il disco è inserito tra i quindici migliori album nostrani del 2019, secondo il quotidiano la Repubblica. Lo stesso anno, Fulminacci vince anche la Targa Tenco come miglior Opera Prima, e il Premio MEI come miglior giovane dell’anno.

Sesto Big: Madame. Il suo singolo si intitola Voce.

Anche Madame è uno pseudonimo, scelto dalla cantautrice Francesca Calearo. Madame è molto nota all’estero; tanto che pare Cristiano Ronaldo sia un suo grandissimo ammiratore. Il suo genere musicale è il rap, e il suo è uno stile crudo e intenso.

Settimo Big: Willie Peyote. Canta Mai dire mai (La Locura).

Il nome d’arte di Guglielmo Bruno, rapper, unisce il nome di Willy il Coyote (noto cartone animato) con il peyote; pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale. Willie è inoltre un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. Nel 2018 nell’album 8 dei Subsonica, è inserita una collaborazione con Willie Peyote, che canta nel brano L’incubo, pubblicato poi come singolo l’8 marzo 2019.

Ottavo Big: Orietta Berti, con la canzone Quando ti sei innamorato.

Nel corso della sua carriera ha vinto quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento. Sono 11, infine, le sue partecipazioni al festival di Sanremo, dal 1966 al 1992. Orietta Galimberti, meglio nota come Orietta Berti, è stata conosciuta da altri con il soprannome datole da Silvio Gigli la “capinera dell’Emilia”. In seguito, il suo particolare stile di canto, derivato dalla lirica che ha studiato da giovanissima, le vale il soprannome “l’usignolo di Cavriago”.

Nono Big: Ermal Meta. Il suo brano è Un milione di cose da dirti.

Decimo Big: Fasma. Il suo brano è Parlami.

Undicesimo Big: Arisa, con la canzone Potevi fare di più.

Dodicesimo Big: Gio Evan, che si esibisce con Arnica.

Tredicesimo Big: Måneskin. Cantano Zitti e buoni.

-in aggiornamento-