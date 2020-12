La7 Prime omaggia Alberto Sordi per tutto il periodo natalizio con una serie di film da lui interpretati. Si tratta di una lunga serie di pellicole che hanno fatto conoscere il grande artista a livello nazionale e non solo.

Alberto Sordi su La7 Prime, omaggio all’Albertone nazionale

L’omaggio a Sordi si estrinseca su più livelli recitativi.

Amore mio aiutami, Un americano a Roma, Siamo tutti Alberto Sordi, I Complessi, Detenuto in attesa di giudizio. Sono solo alcuni dei titoli di film e documentari dedicati al mito di Alberto Sordi presenti su La7 Prime, il tuo schermo in più.

E’ l’offerta editoriale on demand di La7 che, per tutto il periodo delle festività natalizie, regala agli appassionati del cinema, un ciclo imperdibile per ricordare uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana.

Infatti, attraverso il sito www.la7.it/la7prime, tutto il lungo ciclo di pellicole dedicate ad Alberto Sordi sarà accessibile online gratuitamente. Viene così fornita a tutti l’opportunità di poter fruire della ricca retrospettiva proprio nell’anno del centenario della nascita del popolare attore romano. Alberto Sordi, infatti, era nato il 15 giugno 1920 a Roma. Ed è morto nella città natale il 24 febbraio 2003.

Tutti gli altri titoli

Nel corso dei giorni e delle settimane, si aggiungono moltissimi titoli che hanno reso intramontabile la filmografia di Sordi.

Tra questi ricordiamo: Racconti d’estate, Brevi amori a Palma di Maiorca, Bello onesto emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata, Il medico della mutua.

E poi ancora: Un giorno in pretura, Il Marito, L’arte di arrangiarsi, Due notti con Cleopatra, Accadde al penitenziario, Piccola Posta, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso?

Attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano, Sordi è un pilastro della nostra cinematografia. In quest’ottica si è mossa La7 per omaggiare uno dei volti più importanti e amati del nostro cinema: l’Albertone nazionale che ha reso celebre la nostra commedia in tutto il mondo.