Questi i giudizi a priori dell’esperta di outfit sul possibile look delle artiste a Sanremo 2020.

Elettra Lamborghini

L’ereditiera italiana, regina del twerk, diventata famosa grazie alle forme prorompenti ed agli abiti trash e vistosi che non passano inosservati , sarà una delle cantanti big al Festival di Sanremo 2020. Gli outfit scelti lasceranno come al solito poco spazio all’immaginazione oppure sarà più moderata? Less is more.

Elodie Di Patrizi

Oltre al suo stile ribelle, rock e sensuale l’ex concorrente di X factor e Amici ha altre due anime: una romantica e glam, l’altra casual e sportiva. Sempre trendy ad iniziare dall’acconciatura che l’ha contraddistinta: il pixie cut rosa shocking ormai abbandonato, cosa ci riserverà per Sanremo?

Giordana Angi

La cantante di Latina si è presentata ad Amici di Maria De Filippi con un look particolare: capelli rasati neri, senza trucco, in sintonia con la sua bella voce graffiante. Ultimamente ha adottato un look più addolcito. A Sanremo prevarrà l’aggressività o la sensualità?

Irene Grandi

L’artista ha realizzato una bella performance canora accanto a Loredana Bertè al Festival di Sanremo dello scorso anno.Per l’occasione aveva adottato un look criticato perché “ troppo da spiaggia “. La brava cantante toscana sceglierà degli outfit più azzeccati per un palco così prestigioso, mettendo in evidenza la sua anima rock?

Levante

Quirky, bizzarro e originale si può definire il look della cantautrice siciliana . Ama lo stile grunge, gli accessori eccentrici ma anche gli outfit femminili ed eleganti, sempre di carattere e personali. Saprà stupirci anche questa volta con il suo fascino mediterraneo?

Sanremo 2020 – come vestiranno Tosca e Rita Pavone