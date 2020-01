Questa sera, 16 dicembre 2019, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Salvo Veneziano, protagonista di una spinosa vicenda che l’ha visto escluso dal Grande Fratello Vip per delle frasi choc, Anna Oxa ed Alex Belli.

Live – non è la D’Urso, diretta 19 gennaio 2020

Inizia il programma. La prima tematica trattata è l’esclusione dal Grande Fratello Vip di Salvo Veneziano. Il concorrente si è lasciato andare a dichiarazioni ritenute sessiste e violente contro una coinquilina e stasera si troverà a doverla affrontare faccia a faccia per la prima volta.

Vladimir Luxuria ed Alba Parietti rimarcano il proprio dissenso nei confronti di quanto detto da Salvo. Veneziano si difende definendosi una “persona semplice”, che ha pronunciato quelle parole per goliardia, ed esortando i ragazzi a casa a non fare il suo stesso errore ed a pesare bene le parole prima di dirle.

Secondo Mughini, Salvo “non era in grado di intendere e di volere a causa della televisione”.

Salvo incontra Elisa De Panicis, la ragazza “offesa” al Grande Fratello Vip e le chiede scusa. Elisa gli racconta di aver subito violenze fisiche e psicologiche quando aveva solo 17 anni e di essere dunque ancor più sensibile ad esclamazioni come quelle di Salvo. La ragazza continua, accusandolo di averla messa in una situazione ancor più difficile perchè non sa come spiegare l’accaduto al padre o ai nipotini.

“Forse se avevi questo timore nei confronti di tuo padre ti saresti dovuta comportare in maniera diversa nella Casa. Non mi riferisco all’abbigliamento, ma all’atteggiamento” – le risponde Veneziano.