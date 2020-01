Chi vuol essere milionario torna con l’edizione 2020 su Canale 5 a partire da mercoledì 22 gennaio. Il game show era andato in onda lo scorso gennaio 2019 con le prime 4 puntate. Visto il successo ottenuto dal programma condotto da Gerry Scotti, Mediaset decise di rinnovarlo per una seconda edizione.

Tutte le puntate erano state registrate in Polonia, in uno studio utilizzato anche da conduttori delle altre nazioni europee che mandano in onda il game..

Chi vuol essere milionario 2020 – arriva lo switch / cambio domanda

L’edizione di Chi vuol essere milionario 2020 presenta subito una novità. Gli aiuti a disposizione del concorrente infatti sono cambiati. È stato definitivamente eliminato l’aiuto del pubblico presente in studio.

Ricordiamo che nella scorsa stagione del 2019 era stato introdotto l’aiuto “Chiedilo a Gerry“. Inoltre l’eliminazione della telefonata da casa era stata l’altra novità del 2019. Questo aiuto era stato sostituito con “Chiedilo al tuo esperto in studio“.

A questo punto i 4 aiuti a disposizione del concorrente sono i seguenti:

50/50 Chiedilo al tuo esperto in studio Chiedilo a Gerry Switch/cambio domanda

Insomma se il concorrente trova molto difficile la domanda che gli è stata proposta può decidere di cambiarla con un’altra. Naturalmente il rischio sarà esclusivamente suo perché non è detto che la nuova domanda che gli verrà proposta sarà più semplice di quella a cui ha rinunciato.

Per tutto il resto lo schema del gioco rimane immutato. Ci saranno 15 domande che diventano, step dopo step, sempre più difficili fino ad arrivare alla domanda finale che consente di poter vincere l’agognato montepremi di 1.000.000 di euro.

Per quanto riguarda lo studio dove vengono registrate le puntate, c’è ancora una novità. Infatti molte riprese sono avvenute nella sede Mediaset di Cologno Monzese limitando i viaggi all’estero..

La scommessa di Mediaset

Mediaset, in particolare Canale 5, scommette su Chi vuol essere milionario e sul conduttore Gerry Scotti per riuscire a conquistare ascolti. Infatti se si escludono i programmi di Maria De Filippi il palinsesto di Canale 5 non gode di ottima salute in prime time.

Le puntate complessive di questa nuova edizione sono sette. Gerry Scotti terrà compagnia ai telespettatori fino a metà marzo. Naturalmente nella settimana sanremese il game show, come tutta la contro programmazione, subirà uno stop nel corso della settimana.

Chi vuol essere milionario 2020 sfratta il GF Vip 4

Gerry Scotti è riuscito a sfrattare dalla collocazione del mercoledì la puntata del Grande Fratello Vip 4. Il reality di Canale 5 è stato anticipato al prime time del lunedì. Rimane naturalmente la doppietta settimanale per Alfonso Signorini che adesso andrà in onda lunedì e venerdì, aprendo e chiudendo la settimana.

L’ultimo concorrente dell’edizione 2019 era stato Luca Geri che alla fine del suo percorso aveva conquistato 30.000 euro ritirandosi così dal game. Mercoledì 22 gennaio si inizia dunque con un nuovo aspirante milionario.