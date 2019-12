Le Iene Show diretta 17 dicembre 2019 : Ospite Bebe Vio

Martedì 17 dicembre, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, con la conduzione di Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi.

Si tornerà a parlare del caso di Chico Forti, condannato in America all’ ergastolo per l’omicidio di Dale Pake, rinvenuto morto sulla spiaggia di Miami.

Inoltre Le Iene si occuperanno dei Bronzi di Riace in quanto spuntano nuove rivelazioni sul ritrovamento delle opere scultoree più celebri al mondo. In particolare della sparizione di una terza statua, di una lancia ed uno scudo, presenti nel documento che attesta il ritrovamento.

Andrà in onda l’intervista a Maurizio Carucci, il cantante degli Ex-Otago in uscita con il nuovo singolo intitolato “Scusa”.

La vittima dello scherzo di questa puntata sarà Bebe Vio.

La diretta del 17 dicembre inizia con la storia di Caterina, che vive vicino Reggio Calabria. La signora è diventata l’incubo dei suoi vicini di casa. Da 8 anni non solo li insulta senza una vera motivazione ma lancia loro topi morti, avanzi di pesce, acqua nauseabonda e feci umane. Alcuni vicini, di fronte alle telecamere, raccontano il loro aneddoto preferito. Molti di loro hanno trovato le feci perfino dentro o vicino le automobili. Il fatto eclatante è che la signora è un’ insegnante di sostegno.

In aggiunta ai giovani e agli stranieri, le vittime dei suoi grevi insulti sono anche le persone anziane.

Il vicinato oltre alle singole denunce hanno realizzato un esposto ai vigili. I vicini sono disperati ed esausti.

Giulio Golia incontra di persona la professoressa Caterina, che si dimostra restia e scontrosa. Non vuole avere un confronto e preferisce barricarsi in casa. Il giorno dopo la storia si ripete.

Non trovando un punto di incontro, la Iena si reca dal sindaco. Inizialmente minimizza la situazione, poi messo sotto pressione, ha riferito che prenderà in carico il caso.

Le Iene Show diretta 17 dicembre il servizio su Chico Forti

Prima di raccontare nuovamente la storia di Chico Forti, Le Iene annunciano che mercoledì 29 gennaio andrà in onda uno speciale dedicato a lui.

Chico Forti si proclama da sempre innocente e di essere estraneo alla morte di Dale Pike, rinvenuto sulla spiaggia di Miami. La giuria popolare ed il tribunale americano lo hanno condannato all’ergastolo. I dubbi sulla sua innocenza sono molti, a partire dalle bugie degli inquirenti, i tabulati spariti, l’arma di Thomas Knott mai rinvenuta e la finta dichiarazione di incapacità di intendere e di volere di Tony Pike, padre di Dale.

Tra l’altro Chico Forti, considerato il primo sospettato, non è mai stato sottoposto al guanto di paraffina.

La notte dell’omicidio Thomas Knott ha raccontato agli inquirenti di essere stato tutto il tempo in casa per una festa che aveva organizzato.

L’ex moglie di Knott, in un’intervista alle Iene Show ritratta i fatti dell’epoca. Mentre sulle carte aveva dichiarato di non aver partecipato alla festa, in televisione afferma che non solo era presente ma che Knott durante il party è sparito per un paio d’ore.

Per la prima volta compare davanti alle telecamere Veronica Lee, uno dei membri della giuria popolare che condannò all’ergastolo Forti. La signora, all’epoca diciannovenne, spiega che lei era convinta dell’innocenza di Chico e che è stata bullizzata dagli altri membri. Ancora oggi porta con sé il rimorso di quanto accadde il giorno della sentenza.

Le Iene Show quanto ne sanno i politici di attualità e cultura?

Da una recentissima ricerca dell’ Ocse è emerso che uno studente su quattro non comprende il testo che legge. Cavalcando tale notizia un’inviata de Le Iene intervista i politici.

Scopre così che non solo sono ignoranti nella loro materia di competenza ma anche nell’ambito storico-culturale. Ad esempio non conoscono l’autore della Tosca (Giacomo Puccini) o cosa sia davvero accaduto il giorno della strage di Piazza Fontana, evento accaduto esattamente 50 anni fa e ricordato da tutti i media.

Le Iene Show diretta 17 dicembre Lo scherzo a Bebe Vio

Entra in studio Bebe Vio, vittima dello scherzo di questa puntata. La ragazza si sta preparando per affrontare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Due dei suoi amici atleti raccontano a Bebe di aver firmato un contratto per un reality di nudisti che li vincola per 4 mesi. Il montepremi è molto allettante, 50.000 euro. Sentendosi circuiti dall’agente di molti vip, vorrebbero strappare il contratto.

I tre ragazzi provano a confrontarsi con il manager senza trovare via d’uscita. Per fortuna Le Iene irrompono nella stanza spiegando a Bebe che si tratta di uno scherzo.

Le Iene Show un controllo sfuggito di mano

A Milano un gruppo di peruviani è stato aggredito dalla polizia con una violenza ingiustificata per ubriachezza e per aver urinato in una piazza. Oltre ad essere ammanettati, sono stati selvaggiamente picchiati. A seguito dei dolori lancinanti sono stati trasportati al pronto soccorso.

Dopodiché è iniziato il processo. La polizia ha messo a verbale che sono stati i peruviani ad aggredirli per primi. Gli avvocati hanno suggerito loro di addossarsi la colpa in quanto non avendo precedenti penali non rischiano conseguenze.

Le Iene Show L’Onorevole Giorgetti e l’Olgiata Golf Club

Il servizio successivo è dedicato nuovamente al caso di Giorgetti e all’Olgiata Golf Club. Il Circolo ha ricevuto, ingiustamente, la cifra di 560.000 euro provenienti da un decreto volto ad incrementare l’attività sportiva nelle periferie.

Nell’intervista a Le Iene Giorgetti ammette di aver forse firmato con leggerezza il decreto “Sport e periferie”. Tra i decisori dell’assegnazione dei soldi pubblici c’è il CONI. E così l’inviato si reca da Malagò il quale condivide l‘anomalia riscontrata.

Le Iene Show Gli orfani di femminicidio

Nei casi di femminicidio le vittime non sono solo le donne barbaramente uccise ma anche i loro figli che oltre a rimanere orfani, diventano invisibili per lo Stato.

Tra le centinaia di donne uccise c’è Giordana che a 15 anni ha conosciuto il suo carnefice. A 16 anni rimane incinta e lui la incita ad abortire ma lei porta fieramente avanti la gravidanza. Grazie alla forza trasmessa dalla figlia Asia, Giordana trova il coraggio di allontanarsi dall’ex fidanzato. Il ragazzo dopo appostamenti, minacce e docili tentativi di riconciliazione le ha tolto la vita.

Carmela, scomparsa nove anni fa, è stata strangolata dal suo partner. I due figli saranno segnati per sempre dell’episodio accaduto.

I figli non vengono minimamente sostenuti dallo Stato, né moralmente né economicamente per sostenere le spese per le terapie psicologiche per superare un trauma indelebile. Lo Stato avrebbe 12 milioni di euro come fondo da destinare a loro ma non sono accessibili.

Le Iene Show diretta 17 dicembre L’omicidio di Garlasco

Nel 2007 Chiara Poggi venne uccisa a coltellate nella sua casa di Garlasco, in provincia di Pavia. Il sospettato dell’omicidio è Alberto Stasi, all’epoca fidanzato di Chiara. Dopo due assoluzioni, è stato condannato in via definitiva a 16 anni.

Stando al racconto di una testimone, affiorerebbero molti dubbi sulla colpevolezza di Stasi. Ricostruendo quanto accaduto, sarebbe stato impossibile per Stasi compiere un delitto e tornare a casa in soli 8 minuti. Manuela Travain sostiene infatti di aver notato la portafinestra chiusa negli istanti in cui Chiara Poggi veniva uccisa.

Le Iene Show diretta 17 dicembre La fiera del porno

Un inviato si è recato alla Fiera del porno di Milano. Protagonisti assoluti, inevitabilmente, le pornostar ed i pornoattori. Le donne, senza veli, picchiano gli uomini che hanno scelto di partecipare all’Eros Fest.

Le Iene Show La Camorra che uccide i bambini

Le Iene raccontano la storia di Simonetta Lamberti (figlia di un magistrato), uccisa dalla Camorra a soli 11 anni nel mese di maggio del 1982.In primo grado erano state condannati tre uomini ma l’appello ha ribaltato completamente la sentenza lasciandoli liberi.

Uno di loro, Antonio Pignataro, ex Cutoliano, si è pentito dell’omicidio.

La sorella di Simonetta incontra Antonio Pignataro e gli riversa tutto il suo odio e rancore. Lui sostiene di essersi davvero pentito di ciò che ha fatto. Considerato come un soggetto pericoloso, il Tribunale del riesame ha deciso di farlo allontanare dalla Campania.

Le Iene Show I bronzi di Riace

Le Iene voltano pagina occupandosi dei Bronzi di Riace,ritrovati nel 1972. Un testimone a volto coperto, racconta che Mariottini non svelò immediatamente il ritrovamento, ma solo in un secondo momento. Il testimone ammette di aver venduto al Paul Getty Museum di Malibù uno degli elmi sottratti agli eroi.

Stando alle carte, i Bronzi possedevano un elmo, una lancia e ci sarebbe addirittura un terzo bronzo. Già alcuni giornalisti negli Anni Ottanta si erano occupati del caso.

Le Iene Show diretta 17 dicembre Intervista al cantante degli Ex Otago

Va in onda l’intervista a Maurizio Carucci, cantante degli Ex Otago. Ha 39 anni e una compagna di nome Martina di cui è follemente innamorato. Oltre a scrivere canzoni, fa il contadino , produce vino ed ha due mutui da pagare.

In chiusura di puntata Le Iene rimandano in onda un vecchio scherzo a Karim Capuano realizzato nel 2016 con la complicità di Angela Melillo e Federica Panicucci.

Bebe Vio regala ai conduttori due bambole: una Bebe- Barbie e un sosia Savino.

Con gli aggiornamenti di Giulia Innocenzi termina la puntata de Le Iene Show.