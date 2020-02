Quando l'amore arriva in città La5

La5 trasmette questa sera il film dal titolo Quando l’amore arriva in città. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free. La pellicola è una commedia della durata di un’ora e 30 minuti. È una produzione statunitense del 2014.

Il titolo originale è The Town That Came A-Courtin’.

Quando l’amore arriva in città – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del film Quando l’amore arriva in città sono: Lauren Holly (Frammenti di un inganno), Cameron Bancroft, Valerie Harper, Lucie Guest, Toby Hargrave, Iris Quinn, Lindsay Gibson, Garrett Black, Barbara Wallace. La regia è di David Winning.

Le riprese si sono svolte in parte in Georgia e in parte negli Stati Uniti, in particolare nel Mississippi. Il genere è romantico sentimentale ed è prodotto da Hallmark Channel. È andato in onda per la prima volta il 17 luglio del 2014 in Francia.

Quando l’amore arriva in città – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Abby Huston, una scrittrice specializzata nella stesura di necrologi per un famoso quotidiano locale. La Huston ha trascorso la sua gioventù a Dexter, città degli Stati Uniti d’America situata in Georgia, nella contea di Lawrence.

La scrittrice però ha pubblicato anche molti romanzi che in breve tempo sono diventati best seller a livello internazionale. La signora Huston è una donna appagata nel lavoro e professionalmente molto nota. Ma non ha mai avuto altrettanta fortuna in campo sentimentale. In particolare poi, sta vivendo un momento di crisi letteraria perché le manca l’ispirazione per il prossimo romanzo.

Abby era molto legata alla madre che le ha sempre detto di guardare alla vita con ottimismo, soprattutto nel settore professionale. Per cercare l’ispirazione valida per il prossimo romanzo, Abby Huston si reca nel Mississippi. La scrittrice ha sempre descritto personaggi eccentrici, stravaganti, al di sopra degli schemi, ma proprio per questo molto amati dai lettori.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Abby però non trova alcun prototipo che possa rispecchiare i suoi personaggi nella cittadina dove è arrivata. Non ci sono infatti né uomini né donne che rispecchino i suoi canoni letterari. I cittadini sono persone comuni. E la scrittrice si trova così immersa in un mondo completamente nuovo nel quale si trova immediatamente molto bene.

In particolare, viene a sapere che gli abitanti del posto stanno cercando in tutti i modi di trovare una moglie al loro sindaco Spencer Alexander rimasto da poco vedovo.

In un avvicendarsi di circostanze singolari, ma anche romantiche, Abby riuscirà finalmente a trovare l’amore.

Il responso della critica sul film

La critica ha avuto pareri discordanti nel valutare la pellicola. In effetti sono state notate anche delle incongruenze. In particolare il bed and breakfast che appare nel film non somiglia assolutamente a nessuno degli edifici caratteristici del Mississippi. Nonostante il film sia ambientato negli Stati Uniti, le riprese si sono svolte tutte in Canada.