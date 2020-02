Questa sera, giovedì 13 febbraio 2020 tornano Le Iene Show su Italia 1 alle 21.20. Le Iene portano bene, si diceva qualche tempo fa in TV. A tutti, meno alle vittime dei loro servizi implacabili. Riparte di giovedì, stasera, la missione dei giornalisti d’assalto in giacca e cravatta più noti, diretti da due triadi di conduttori che si alterneranno in studio. Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, ma anche Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri hanno il compito di far ripartire la macchina dei servizi, che si avvicenderanno come di consueto fra più leggeri e altri più impegnati. Dal 25 febbraio, poi, si tornerà al doppio appuntamento settimanale con la puntata del martedì condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Le Iene Show 13 febbraio 2020 diretta, La Strage di Erba fra intercettazioni e occulti soci stranieri

Fra le anticipazioni dei servizi previsti per la serata, un approfondimento sulla tristemente nota Strage di Erba. Chi ha gestito e fornito alla difesa le intercettazioni che hanno portato il caso alla sua risoluzione? Pare che un misterioso e occulto socio straniero sia entrato in gioco al fianco della Procura di Como. Se ne occuperanno le Iene Antonino Monteleone e Marco occhipinti.

Fa il suo esordio, inoltre, la giornalista Giulia Innocenzi, che già questa sera condurrà Iene.it: aspettando le Iene, in diretta streaming in onda dalle 20.30 sul portale multimediale Mediaset Play. Trasmesso, però, anche sulla Pagina Facebook e sul Sito del Programma.

Iene.it: aspettando le Iene aprirà con un approfondimento dedicato alla cannabis light, di cui parlerà in studio Luca Marola, fondatore di Easy Joint, società principale distributrice del prodotto in Italia.

Le Iene Show 13 febbraio 2020 – diretta prima puntata

Le Iene Show aprono stasera, 13 febbraio 2020, con un servizio su Sanremo 2020, dove compaiono i cantanti in gara a cimentarsi con un “remix” sulle note di Un, Dos, Tres, Maria di Ricky Martin. Il testo è incentrato principalmente sulla polemica inerente le donne e questa edizione di Sanremo. “Un Dos Tres, da Sanremo a San Velentino, ora torna a stirar!” cantano ironicamente.

Proseguono con un toccante servizio di Giulio Golia, inerente l’omicidio Vannini e la prosecuzione del processo in Cassazione. Un caso segnato da imprecisioni e violazioni, stando alle ultimissime novità.

La madre di Marco Vannini interviene per raccontare, alternandosi alla voce narrante di Giulio Golia, lo svolgimento del processo e degli appelli. Fuori dalla sede del processo vengono mostrate le immagini di numerose persone solidali con la famiglia, che ritiene di non aver avuto giustizia in precedenza. Il processo è da rifare, titolano i telegiornali. E il ricorso sarà per tutta la famiglia Ciottoli.

“Marco finalmente ha avuto giustizia” dichiara la madre. “Non si può uccidere un ragazzo di 20 anni e farla franca”.