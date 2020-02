Arriva Francesca Manzini a Striscia la notizia. Da lunedì 2 a sabato 7 marzo sarà la comica Francesca Manzini a debuttare dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci.L’appuntamento è come sempre su Canale 5, dal lunedì al sabato nella fascia dell’access prime time.

Striscia la notizia Francesca Manzini accanto a Gerry Scotti

L’attrice Francesca Manzini è approdata a Striscia la notizia interpretando una esplosiva e irriverente Mara Venier. Era accaduto in un deepfake tra i più divertenti di questa stagione.

La Manzini condurrà in coppia con Gerry Scotti che torna sul bancone di Striscia la notizia, come consuetudine oramai annuale.

La strana coppia sostituisce il duo collaudato Ficarra e Picone al timone del Tg satirico di Antonio Ricci dallo scorso 7 gennaio. Allora i due presero il posto di un’altra coppia storica: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Chi è Francesca Manzini

Nata a Roma nel 1990, Francesca Manzini è un’attrice e conduttrice radiofonica di RDS.

Nel 2018 recita nel film Benedetta follia di Carlo Verdone. Partecipa a diversi programmi Tv tra cui Avanti un altro!, Vieni da me, Matrix Chiambretti, Grand Hotel Chiambretti – Gente che va e gente che viene dall’Isola.

Inoltre ha partecipato anche a Mai dire Talk, dove si è fatta apprezzare con le imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e tanti altri personaggi dello spettacolo. Nel 2019 prende parte alla prima edizione di Amici Celebrities nelle categorie canto e ballo. Dallo scorso 2 febbraio è anche nel cast di Enjoy – Ridere fa bene, il nuovo show comico di Italia 1 condotto da Diana Del Bufalo con Diego Abatantuono.

Purtroppo, in questa trasmissione non ha avuto molto successo. Infatti il programma comico, nella seconda puntata, ha ottenuto soltanto il 3% di share. Perciò Italia 1 ha pensato di spostarlo in seconda serata. Da domenica 16 febbraio, infatti, Enjoy è declassato alla seconda serata. L’inizio è a mezzanotte.