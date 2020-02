Analizziamo i momenti più trash dell’undicesima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 14 febbraio è terminato con l’apertura del televoto tra Fabio Testi e Serena.

La puntata di San Valentino è stata dedicata ai sentimenti. Il Grande Fratello ha regalato a Paolo e Clizia una romantica cena nella Suite mentre Paola ha ricevuto una piacevole sorpresa dal fidanzato.

Adriana Volpe invece è stata vittima di uno scherzo. In accordo con gli autori e con un giornale di gossip, il marito si è prestato a farsi scattare delle foto insieme ad un’altra donna per inscenare un tradimento.

GF Vip 4 momenti più trash undicesima puntata Pago & Serena

Torniamo nuovamente a parlare di Pago e Serena. Nella scorsa puntata durante un confronto era emerso che Serena, sui social, aveva messo dei like ad Alessandro Graziani. Il ragazzo, attualmente corteggiatore di Uomini e donne, è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip.

Alfonso Signorini si è presentato personalmente nello studio di Maria De Filippi per intervistare il diretto interessato sul rapporto con Serena. Nel corso della chiacchierata Alessandro ha raccontato la sua versione dei fatti. Era attratto fisicamente da Serena ma l‘alchimia non si è mai trasformata in un sentimento d’amore.

Una volta terminato Temptation Island Vip, Alessandro e Serena hanno trascorso un weekend insieme. Non sappiamo se hanno consumato un rapporto intimo perché entrambi desiderano mantenere il riserbo sul loro incontro.

Come abbiamo troppe volte sottolineato, la creatività autorale è definitivamente estinta. Si costruiscono dinamiche talmente prevedibili da non stupire neppure gli stessi protagonisti. Il presunto tradimento di Serena avrebbe dovuto suscitare la gelosia di Pago. Ma l‘effetto sorpresa sperato da Signorini non è riuscito. Il cantautore era già a conoscenza del fatto accaduto, tra l’altro, nel periodo in cui la coppia non era più insieme.

GF Vip 4 momenti più trash Adriana e Licia

Negli ultimi tempi sono nate delle incomprensioni tra Adriana e Licia. L’ex compagna di Imma Battaglia sospetta che, dietro gli atteggiamenti amichevoli di Adriana, si nascondano losche strategie. Per seminare discordia ha rivelato a Signorini di aver ascoltato di nascosto una conversazione di Adriana con Paola di Benedetto nella quale svelava le sue prossime mosse.

In realtà Adriana stava parlando di tutt’altro. Le telecamere, che hanno registrato quei momenti, smentiscono categoricamente la versione di Licia.

Da quando Rita Rusic è uscita di scena, Adriana Volpe è diventata il personaggio più forte tra le quote rosa. Di conseguenza nella Casa si è scatenata una guerra tra donne per la conquista della leadership. Licia sta tentanto di screditare in ogni modo la rivale con l’obiettivo di spodestarla e diventare la primadonna.

GF Vip 4 Zequila bum bum

La rubrica Zequila bum bum è sempre più imbarazzante. Nella glass room stavolta non c’era una donna bensì una lettera. Il mittente è Suor Maria Addolorata, figlia della signora che si è confrontata con Mister Underwear la scorsa puntata. Nella missiva la suora racconta che festeggia San Valentino da sola da più di 30 anni. Non ha avuto più fiducia negli uomini da quando Zequila l’avrebbe sedotta e abbandonata.

Antonio Zequila si presta alla farsa per assecondare un copione che, oramai, si sta ripetendo all’infinito. Ma è diventato noioso e senza più alcun appeal. Bisognerebbe, inoltre, mostrare maggiore rispetto per la vocazione religiosa che, in questo gioco, è sminuita e ridotta alla conseguenza di una delusione amorosa. Sembra, lo ripetiamo, un feuilleton ottocentesco privato di ogni drammaturgia letteraria e sfruttato ad uso e consumo di un reality affamato di audience.

Per ravvivare il contesto, ci aspettiamo che il prossimo protagonista della rubrica sia almeno un uomo.