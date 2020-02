La5 trasmette questa sera il film tv dal titolo Rosamunde Pilcher: Una causa persa. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 30 del digitale terrestre. La pellicola, realizzata appositamente per il piccolo schermo, è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione tedesca datata 2014.

Rosamunde Pilcher: Una causa persa – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Una causa persa del ciclo Rosamunde Pilcher è composto da: Esther Schweins, Jan Sosniok, Susan Hoecke (Tutti pazzi per Elin), Tobias Licht, Hugo Egon Balder, Henry Austwick, Barbara Barnes, Stuart Davidson. La regia è di Michael Keusch.

Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Anwälte küsst man nicht, che tradotto in italiano significa alla lettera Non baciate gli avvocati. Le riprese si sono svolte in Germania.

Una curiosità: il titolo di questo adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Rosamunde Pilcher ricorda alcuni film di Howard Hawks. La somiglianza, però, è molto limitata, sia nell’ambientazione che nei dialoghi molto più rapidi e sintetici.

Rosamunde Pilcher: Una causa persa – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista due giovani avvocati in carriera. Si tratta di Spencer Billings (Jan Sosniok), un famoso avvocato divorzista di Londra che si trasferisce nella zona di competenza di una sua collega Emily Grant (Esther Schweins). I due legali hanno caratteri ed esperienze professionali molto differenti tra di loro. Infatti sono stati anche protagonisti di parecchi alterchi nel corso di vari processi.

Anche dal punto di vista personale hanno opinioni diverse sulla vita e sulla maniera di intendere un rapporto sentimentale.

Il destino però ancora una volta li mette l’uno contro l’altra. Questa volta si trovano su fronti opposti nell’aula del tribunale per una causa di divorzio tra due coniugi. Si tratta della famosissima modella Clarissa Carrington e del marito Blake Hudson. I due si stanno separando. Gli avvocati difensori sono rispettivamente Emily Grant per la Carrington e Spencer Billings per Blake Hudson.

Il processo va per le lunghe e i due avvocati avranno molto tempo per stare insieme e discutere le varie posizioni dei loro assistiti. Questa vicinanza continuativa ha come conseguenza un avvicinamento e molto presto si trasforma, prima in stima professionale, e successivamente in sentimento d’amore.

Il finale del film

Nella parte finale del film, la causa di separazione diventa sempre più complicata. Alla base del contendere tra i due loro assistiti, c’è il possesso di una antica tenuta a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Ma su tutto domina il sentimento tra Spencer e Emily che diventa sempre più intenso.

Loro oramai sono innamorati. I telespettatori vedranno quanto questo sentimento reciproco riuscirà ad influire sul rapporto dei loro assistiti. Insomma la modella e il marito saranno condizionati dall’amore tra i loro avvocati oppure continueranno nel loro intento di separarsi definitivamente?

Ultima notizia: Il film è andato in onda per la prima volta in Germania il 21 settembre del 2014.