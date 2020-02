Amici 19 serale cambio di collocazione per il talent di Canale 5

Novità per la nuova edizione serale di Amici 19. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dopo anni cambia collocazione. Questa volta infatti viene proposto nel prime time del venerdì. Il passato invece era stato il punto di forza del sabato sera della principale rete di Cologno Monzese.

Piersilvio Berlusconi ha finalmente esaudito il desiderio della De Filippi che da tempo aveva chiesto di spostarsi dal fine settimana.

Amici 19 serale dal 28 febbraio su Canale 5

L’esordio della fase finale di Amici 19 è fissato per venerdì 28 febbraio. Il talent inizia con largo anticipo rispetto alle edizioni degli anni passati. Maria De Filippi aveva sempre espresso il desiderio di collocare la scuola dei talenti da lei ideata nella collocazione di un giorno infrasettimanale. Tutto questo servirà per dare maggiore spazio agli allievi. Mentre andando in onda di sabato, il programma aveva dovuto concedere molto di più allo spettacolo. E spesso tutto questo andava a discapito dei giovani allievi che avevano meno possibilità per farsi conoscere.

Per adesso non si sa ancora molto sulla formula di Amici 19. Dovrebbe tornare la tradizionale sfida a squadre, ovvero la bianca e la blu, che è stata al centro di molte edizioni del passato. Con questa formula hanno vinto ad esempio personaggi come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e i The Kolors.

Sicuramente tutte le novità dell’edizione oramai ai nastri di partenza, saranno svelate dalla stessa conduttrice ed ideatrice nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. L’appuntamento è mercoledì 26 febbraio. Solo allora sapremo come si svolgerà la fase finale di Amici 19, quali saranno i componenti della giuria e soprattutto se si torna alla semplice formula del passato.

Gli allievi già al serale

Intanto gli appuntamenti speciali del daytime pomeridiano su Canale 5, hanno già decretato gli allievi che hanno superato gli esami e conquistato un posto per il serale.

Al momento sono sette i giovani artisti che hanno superato tutte le sfide e sono arrivati al serale. Restano ancora tre posti disponibili. Infatti il numero complessivo degli studenti sarà 10.

Finora al serale ci saranno Gaia Gozzi (secondo posto ad XFactor 2016), Giulia Golino e Nyv. Quest’ultima nel 2018 fu esclusa da Sanremo Giovani. Per quanto riguarda il settore ballo ci saranno Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani.

Talisa in particolare ha conquistato il suo posto nella scuola nell’ultima puntata del pomeridiano andata in onda sabato 15 febbraio.

Gli altri tre posti disponibili saranno assegnati sabato 22 febbraio. Questa sarà l’ultima puntata di Amici 19 nel daytime pomeridiano di Canale 5.

A contendersi i tre posti sono rimasti i cantanti Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Francesco Bertoli e Stefano Farinetti. Per i ballerini c’è soltanto Matteo Cogliandro.

Speciale Amici su Real Time mercoledì 19 febbraio

Altra novità dell’edizione di Amici di quest’anno è la presenza di uno speciale del talent in onda però su Real Time. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 19 febbraio, sul canale 31 del digitale terrestre che già trasmette il daytime quotidiano del programma di Maria De Filippi. L’annuncio è stato dato sul profilo Instagram di Real Time.