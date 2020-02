Il Commissario Montalbano 2020 diretta conferenza stampa. Questa mattina, dalla sede Rai di Viale Mazzini, vi racconteremo in diretta la presentazione di “Salvo amato, Livia mia” e “La rete di protezione”, i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. L’inizio della conferenza stampa è fissato alle 12:00, con tutto il cast. Mentre, la messa in onda delle due puntate è prevista per il 9 e il 16 marzo, in prima serata su Rai 1.

Il Commissario Montalbano 2020 diretta conferenza stampa nuovi episodi

Un ritorno atteso ma del tutto particolare, quello de Il Commissario Montalbano 2020. I nuovi episodi sono i primi ad andare in onda dopo la morte dello scrittore Andrea Camilleri e dello storico regista, Alberto Sironi, scomparsi entrambi la scorsa estate. Non a caso, Luca Zingaretti firma per la prima volta anche la regia, visto che ha diretto le riprese dopo l’abbandono di Sironi.

Capiremo dalla diretta della conferenza stampa come la perdita degli insostituibili padri abbia cambiato e cambierà Il Commissario Montalbano. Finora, nessuno ha anche solo accennato al futuro della serie. Non è esclusa l’ipotesi di una chiusura, ma sarebbe una decisione forte. Al momento, da considerare improbabile.

Il primo dei nuovi episodi si intitola “Salvo amato, Livia mia” e racconta l’efferato omicidio di Agata, il cui cadavere viene ritrovano nei locali dell’archivio comunale. Agata – interpretata da Federica De Benedittis – è una vecchia amica di Livia, la compagna di Montalbano. Anche per questo, Livia sarà una protagonista della puntata.

Il secondo episodio, “La rete di protezione”, è centrato su un enigma legato ad alcuni strani filmini. Un uomo li consegna al Commissario dicendo che sono stati girati anni prima dal padre morto. Sono apparentemente insignificanti, ma l’intuito di Montalbano ricostruirà la storia torbide a cui si riferiescono.

Lo scenario delle puntate resta quello delle meraviglie di Ragusa Ibla, Scicli, Modica, Punta Secca, Sampieri e Donnalucata. Un angolo di Sicilia conosciuto in tutto il mondo grazie alle vicende del Commissariato di Vigata.

Seguiamo in diretta la conferenza stampa.