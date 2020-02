Rai 1 trasmette questa sera il film dal titolo C’est la vie – Prendila come viene. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25, oltre che sulla prima rete di viale Mazzini, anche sul canale 1 HD al numero 501 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è una commedia, coproduzione tra Belgio, Canada e Francia del 2017. Arriva in Italia in prima visione televisiva. La durata è di un’ora e 50 minuti, il titolo originale è Le Sens de la fête.

C’est la vie – Prendila come viene – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del film C’est la vie – Prendila come viene è composto dai seguenti attori: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Hélène Vincent (Vieni a vivere con me), Suzanne Clément, Judith Chemla.

La regia è di Eric Toledano e Olivier Nakache.

Le riprese si sono svolte per 9 settimane nella zona francese Île-de-France. Poi si sono spostate a Parigi e successivamente al Castello di Courances, situato a 47 km a sud di Parigi e classificato come monumento storico dal giugno 1983. Inoltre alcune scene sono state girate anche a Fontainebleau, comune francese nel dipartimento della Senna.

La colonna sonora è firmata da Avishai Cohen e comprende moltissimi pezzi jazz inediti e composti appositamente per il film. Inoltre la storia raccontata è divisa in diversi capitoli, scanditi dal tempo che passa durante il giorno del matrimonio.

C’est la vie – Prendila come viene – trama del film in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Max Angeli (Jean-Pierre Bacri). La sua professione è Wedding Planner, ed è uno dei più noti della Francia. Viene chiamato ad organizzare il matrimonio di Pierre (Benjamin Lavernhe) ed Héléne (Judith Chemla).

Le nozze si svolgeranno in un prestigioso Castello del XVII secolo dell’Île-de-France. I due sposi hanno sognato una cerimonia impeccabile e perfetta da ricordare per tutta la vita. Max insieme ai due fidanzati ha organizzato tutto. Inoltre ha reclutato i migliori camerieri e cuochi della zona. È stato anche ingaggiato un fotografo di grande rilievo nazionale e sono state scelte le decorazioni floreali.

Inoltre per il ricevimento di nozze i due sposi hanno voluto una orchestra. Come se non bastasse ci sarà anche un presentatore della serata per rendere ancora più unica ed indimenticabile la cerimonia nuziale e il successivo ricevimento.

Tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Si arriva così alla notte precedente il matrimonio. Ed è a questo punto che cominciano a sorgere problemi, imprevisti ed ogni tipo eventi mai immaginati a poche ore dalle nozze.

Da sottolineare che Max lavora nel settore dei matrimoni da oltre 30 anni. Ed ha alle spalle centinaia di eventi che si sono rivelati sempre un grande successo.

Ecco perché non riesce a darsi pace del caos e dei disastri imprevedibili che stanno accadendo durante la vigilia delle nozze di Pierre ed Héléne.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Max dovrà lavorare per tutta la notte per assicurarsi che le operazioni in corso si svolgano nel migliore dei modi. Dovrà anche verificare la qualità dell’equipe che ssi sta impegnando per la riuscita dell’evento.

Una curiosità: il film vuole rendere omaggio alla categoria dei Wedding Planner e raccontare tutto quanto accade dietro le quinte di un matrimonio.