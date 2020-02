E’ Mina la protagonista della puntata di oggi, di Una storia da cantare 2. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata con la conduzione di Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri.

Ancora una volta molti interpreti della musica italiana si sono dati appuntamento nello show della prima rete. Questa volta per festeggiare Mina che festeggia 80 anni il prossimo 25 marzo. Un regalo di compleanno, dunque, per l’artista che non si è più mostrata in tv dal 1976.

Una storia da cantare 2 Mina protagonista

Una storia da cantare 2 rende omaggio alla regina della canzone del nostro paese, in una puntata speciale.

Al timone Enrico Ruggeri nel ruolo di narratore e Bianca Guaccero che, oltre a legare i fili dello show, interpreta anche alcuni brani.

I telespettatori ascolteranno le più belle canzoni di Mina. Dall’iconica “Tintarella di luna” del 1960, passando per “Grande grande grande”, “Un anno d’amore”, “E se domani”.

Altri brani sono “Città vuota”, “Sono come tu mi vuoi”, fino alla recente “Luna diamante”, scritta per lei da Ivano Fossati. Ad affiancare gli interpreti, ancora una volta la band diretta da Maurizio Filardo.

Una storia da cantare 2 – tutti gli ospiti

Non mancheranno inoltre molti ospiti, amici e colleghi. Tutti raccontano aneddoti, curiosità, filmati e testimonianze sulla loro amicizia con Mina.

Il fine è ripercorrere una storia musicale che appartiene a tutta l’Italia.

Gli interpreti della puntata saranno: Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Piero Pelù, Arisa, Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio.

Coinvolti anche i social

Come sempre, il pubblico a casa è chiamato a partecipare attraverso i social network. E’ disponibile l’hashtag #unastoriadacantare, Si possono condividere i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani.

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.

La regia è di Duccio Forzano.