Oggi, 22 febbraio 2020, alle ore 14.10 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 19. La scuola di Maria De Filippi vedrà ancora una volta i giovani talenti sfidarsi uno contro l’altro per ottenere un posto al serale. Nel corso della puntata conosceremo il destino di Martina, Jacopo, Francesco e Stefano gli unici allievi rimasti senza maglia verde. Ospiti della puntata: Giordana Angi, Alberto Urso, Michele Bravi, Nigiotti, i The Kolors

Amici 19, puntata 22 febbraio 2020, diretta

Inizia il programma. Maria indice un mini-concorso tra tre spettatori del pubblico presente in studio che dovranno spiegare perchè desidererebbero ballare con Alessandra Celentano. Macho, tenero e bugiardo, la De Filippi li divide in categorie e chiede ai professori di canto di scegliere chi avrà l’onore.

Vince il Macho che propone ad Alessandra una Bachata. Sarà Natalia Titova a giudicare la prova. Il ballerino si dimostra effettivamente molto macho e focoso, anche se la Celentano non riesce a farsi guidare. I due passano poi al Merengue.

Si passa poi all’avvicinamento al serale. Sono rimaste solo tre maglie da assegnare. Prima di procedere con gli esami, Zerbi vuole chiarire con Martina e Stefano. Durante la settimana ai due allievi era stato chiesto di cantare “Margherita” di Cocciante, ma non la conoscevano e avevano dunque rifiutato di interpretarla. Avevano poi polemizzato in merito alla richiesta. Oggi confermano quanto detto in precedenza.

Amici 19, Rudy contro Martina e Stefano

Zerbi ritiene che i ragazzi non riescano a prendersi la responsabilità di ciò che accade, ma che tendano a polemizzare dando la colpa agli altri. Chiede poi loro se hanno preparato il brano.

“E’ una canzone difficilissima quella, non è che le canzoni si possono improvvisare” – risponde Stefano.

“Io non mi presto a fare questo. E’ l’ennesimo mettere alla prova, mi sto sentendo a disagio. Ci può stare che non conosco una canzone. Perchè mettere alla prova noi due? Chiediamo pure agli altri” – commenta Martina.

“Avete avuto una settimana di tempo e volevo sapere se avete avuto la curiosità artistica di conoscerla. E invece no. Proseguite la vostra corsa verso il serale sapendo che non ci è piaciuto questo vostro atteggiamento” – chiosa Rudy.

“In questa edizione non ci saranno squadre. Sarete tutti contro tutti” – svela Maria. Che invita poi in studio tre ex allievi: Giordana, Alberto e Enrico Nigiotti.

La De Filippi presenta poi Michele Bravi, che canta la sua “Il diario degli errori”. Il giovane cantante presenta oggi il suo primo album dopo il difficilissimo momento vissuto in seguito all’incidente stradale che l’ha visto coinvolto. Michele è ancora visibilmente provato, ma non ha perso la dolcezza ed il talento che lo contraddistinguono da sempre.

Amici 19, inizia la sfida a squadre

Inizia poi la sfida a squadre. Gaia dichiara di essere intimidita dal fatto che il serale si svolgerà uno contro uno. “La squadra ti dà senso di comfort” – dice. Maria la rassicura.

La prima prova vede Giulia vs Jacopo. Giulia canta il suo inedito “Va tutto bene”. Anche Jacopo canta un suo brano. Sono entrambi molto intensi.

La seconda prova vede Javier vs Valentin. Un giudice esterno sostituisce la Peparini per questa esibizione. Valentin balla con Elena, mentre Javier propone una variazione classica.

La terza prova vede Gaia vs Francesco. Gaia canta il suo inedito “Coco Chanel”, anche Francesco presenta un suo inedito.

Mentre aspettiamo il verdetto, Giordana canta “Stringimi”, brano che l’ha vista protagonista quando era ancora un’allieva della scuola e che le ha donato poi moltissimo successo una volta uscita.

Vince la squadra di Gaia e dunque Jacopo ha la possibilità di affrontare l’esame per il serale.