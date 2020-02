L’Eredita Aldo campione con 210.000 euro alla ghigliottina

Colpo di scena nella puntata di venerdì 21 febbraio de L’Eredità con il nuovo campione Aldo che ha vinto la somma di 210.000 euro. È accaduto nel game show di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Flavio Insinna che ha potuto così festeggiare il campione con una vincita totale.

L’Eredita Aldo campione – il percorso nella puntata del 21 febbraio

Il percorso di Aldo nella prima puntata non era stato poi così eccellente.

Sicuramente la puntata del 21 febbraio de L’eredità, rappresenta un evento speciale in tutta la storia del game show. Infatti il concorrente Aldo da Como è riuscito a realizzare una vera e propria vincita netta, ovvero un en plein che una sola volta si era verificata in precedenza nell’attuale edizione de L’eredità.

Il colpo da campione era riuscito soltanto a Valentina Margiotta. Nulla faceva prevedere che il concorrente Aldo da Como potesse imitarne le gesta e riuscire, non solo a non dimezzare mai nell’ultima fase della ghigliottina, ma addirittura a vincere 210.000 euro indovinando la parola che univa le 5 selezionate in fase di ghigliottina.

Il percorso di Aldo nella prima fase del gioco non era stato eccessivamente brillante. L’exploit c’è stato in particolare ai calci di rigore e soprattutto alla ghigliottina. Come era già accaduto a Valentina Margiotta, anche lui ha vinto 210.000 euro. Raggiungendo così la vittoria, e soprattutto la più alta vincita di L’eredità, nella stagione in corso.

L’Eredita Aldo campione – le 5 parole della ghigliottina

Il concorrente Aldo, che già aveva vinto ai calci di rigore contro Benedetta Arpioli, ha selezionato, senza mai sbagliare, le 5 parole della ghigliottina. Erano le seguenti: Semi, Carta, Specchio, Scarpe e Mente. Aldo inizialmente aveva scritto cartoncino il verbo Lucidare. Poi ha avuto un ripensamento, ha cancellato la prima parola ed ha scritto la seconda che era Lucido.

Flavio Insinna, quando si è accorto che la risposta data dal concorrente era giusta, ha cercato in tutti i modi di far crescere la suspense nel pubblico. Ma alla fine ha riconosciuto la risposta esatta ed ha celebrato il concorrente con il solito brindisi proposto dalle professoresse de L’eredità, tutto a base di Bellini sponsor programma.

Chi è Aldo da Como

Il nuovo campione aveva già partecipato nei giorni scorsi a L’Eredità. In particolare era arrivato nella puntata del 20 febbraio. Il suo percorso lo aveva condotto fino al triello che aveva giocato insieme alla campionessa Benedetta e a Luca, il concorrente con il papillon.

Alla fine però Luca non era riuscito a mantenere il gioco ed erano approdati ai calci di rigore Benedetta e Aldo. Per una sola risposta esatta in più Aldo è arrivato alla ghigliottina. Ed ha messo a punto il secondo colpo storico di questa edizione 2019/2020.

Aldo è un informatore scientifico, in particolare si occupa della promozione di prodotti farmaceutici nella zona di sua competenza. Ha dimostrato una cultura generale abbastanza soddisfacente. E, nella puntata del 21 febbraio ha potuto contare anche su una buona dose di fortuna alla ghigliottina.