Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 24-28 febbraio. L’appuntamento è su Canale 5 nel day time pomeridiano con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 24-28 febbraio e riassunto puntate precedenti – riassunto 17 febbraio

Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della nuova settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, lunedì 17 febbraio, abbiamo visto Gemma fortemente in crisi per le due parole di Tina. L’opinionista l’ha presa in giro per la “dipartita” di uno dei suoi corteggiatori: Ennio.

Gemma ha ricordato che in realtà Ennio sta benissimo. Maria ha tentato di mediare tra le due.

Gemma ha poi attaccato Aurora ed Emanuele.

Sono arrivati due nuovi corteggiatori per Gemma: Piero e Giovanni. Giovanni ha 69 anni e viene da Porto Empedocle, è pensionato, è divorziato, non ha figli e cerca una relazione seria. Piero viene da Genova, è vedovo e dice che Gemma con i capelli raccolti lo fa letteralmente impazzire, conclude affermando che è qui per lei, solo per lei. Gemma ha deciso di ballare con entrambi.

Abbiamo visto poi una gita di Romolo e Fernanda, che ha scatenato le gelosie di Olga. “Io gelosa di lui! Se lo volevo me lo prendevo!” – ha ribattuto la dama.

Uomini e donne – riassunto 18 febbraio

Valentina e Valentina D hanno conosciuto tre nuovi cavalieri: Matteo, 35 anni, della provincia di Perugia; Claudio, divorziato, imprenditore nel campo dell’ottica che la segue da un paio d’anni, ed infine Salvatore, 35 anni. Claudio è stato eliminato.

Valentina ha ballato con Matteo, Valentina D. con Mattia.

Barbara ha conosciuto un nuovo cavaliere: Michele, 49 anni, broker di Lugano. La dama è sembrata colpita ed i due hanno ballato insieme.

Gianni ha rivelato che Barbara l’ha attaccato per il 2 che l’opinionista gli aveva dato durante la sfilata: “Il popolo del web sostiene che la vincitrice morale della sfilata sono io…poi visto che tiri sempre in ballo le questioni economiche sappi che io non sono mai stata una mantenuta, a differenza di qualcun altro…ma non sono io a dirlo…”.

Gianni si è sentito toccato perchè ha colto il riferimento ad una recente intervista della ex moglie Paola Barale, che lasciava intendere di averlo “mantenuto”. Gianni ha smentito le affermazioni, ricordando che lui ai tempi lavorava, solo che guadagnava meno di lei. L’opinionista l’ha poi invitata a farsi gli “affari” suoi senza entrare nella vita degli altri.

Uomini e donne anticipazioni 24 – 28 febbraio – riassunto 19 febbraio

Sono continuate le discussioni tra Barbara e Gianni.

La dama è scoppiata a piangere, Gianni si è intenerito e l’ha abbracciata. Lei si è difesa, lui ha affermato di conservare comunque un bellissimo ricordo del suo matrimonio.

Marcello e Simonetta hanno parlato della loro frequentazione. “Ci stiamo conoscendo come fanno due persone adulte e insieme a lui mi sento tranquilla, mi sembra di conoscerlo da sempre, ridiamo e scherziamo…se mi piace? Si, mi piace! ma finora ci siamo scambiati solo un bacetto sulle labbra”.

Antonella si è detta gelosa del loro rapporto e delusa da come il cavaliere si è comportato con lei. “Mi sono sentita…trasparente!”

Sono poi arrivate due nuove dame per lui: Melania, 39 anni da Tuscania, si è detta pazza di lui; Annamaria, di Torino, sposata due volte e vedova del secondo marito. Il cavaliere le ha fatte restare entrambe e ha ballato con loro.

Simonetta è rimasta male nel vedere Marcello così preso dalle nuove arrivate ed è scoppiata a piangere.

Uomini e donne – riassunto 20 febbraio

Abbiamo ripercorso la storia di Marco e la sua conoscenza con Carlotta ed Arianna. Marco ha raccontato che, in un primo momento, era molto preso da Arianna, ma poi è arrivata Carlotta e l’uomo non ha più avuto occhi per nessun altro. “Sì, lei mi piace molto! Ma non ho preso una cotta…sto molto bene e mi sento ringiovanito di vent’anni! …è stato come una marea che sale fino a portarti via…, nel primo viaggio insieme da Roma a Bologna le ho fatto le coccole dalla partenza all’arrivo” – ha detto.

Carlotta e Marco hanno poi ballato e si sono baciati appassionatamente davanti a tutti.

Massimiliano ha parlato del suo rapporto con Valentina M, definendolo “una relazione vera e propria”.

Anche tra Samuel e Alessia, ma lui vuole attendere di essere sicuro di ciò che prova prima di sbilanciarsi.

Uomini e donne – riassunto 21 febbraio

Maria ha mandato in onda un filmato che mostrava la scelta di Giulio. Il tronista ha scelto Giulia, preferendola a Giovanna.

La corteggiatrice in quell’occasione aveva affermato: “Vorrei una persona che se mi vede gli cambia lo sguardo…qualcuno in cui credo…”, avrà l’occasione di cercare questo ragazzo poichè a sorpresa è proprio lei la nuova tronista. Per lei sono scesi dei corteggiatori “al buio”.

Sono poi entrati in studio i corteggiatori usciti in esterna con gli altri tronisti: Giovanni, Gaetano e Matteo per Sara, Pamela, Ginevra e Angelica per Daniele.

L’esterna di Daniele e Ginevra si è svolta in una spa. Il clima è stato però molto teso perchè il tronista l’ha messa di fronte ad una scelta: o lui o Carlo.

Anche lui è uscito in esterna con Ginevra. I due sono andati ad una mostra e si sono mostrati abbastanza affiatati.

Ginevra, in studio, ha rivelato di essere stata contrariata dalle parole di Daniele e di essersi allontanata da lui. Il tronista ha deciso di non vederla più.

Si è poi parlato di Cecilia. Dopo che la corteggiatrice se ne è andata, Carlo è andato a trovarla a Milano. L’incontro è stato teso, ma la ragazza ha deciso di tornare nel programma.

Cecilia ha affermato di essere una “vittima del giudizio della gente” ed ha poi detto a Carlo: “Ti devo perdere? Ok, almeno lo farò dimostrandoti quello che sono!”