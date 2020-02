Il narcisista film Tv8

Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano alle 14:15 il film Il narcisista. La pellicola è fruibile anche in alta definizione sul canale 508 in HD. Il narcisista è un film commedia della durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione statunitense del 2017 che Tv8 manda in onda per la prima volta in Italia.

Il narcisista film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film Il narcisista sono: Quincy Rose, Jessica DiGiovanni, Augie Duke, Zack Tiegen. La regia è di Quincy Rose. Il titolo originale è The narcissist e le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare a New York City.

Quincy Rose si trova a ricoprire contemporaneamente il ruolo di attore e di regista. La storia raccontata contiene molti elementi autobiografici.

Il narcisista film – trama del film in onda su Tv8

La trama del film ha come protagonista Oliver e la fidanzata Cassi. Lui è un regista di Brooklyn ed è interpretato da Quincy Rose. Lei è la sua fidanzata da circa 5 anni e le dà il volto Jessica DiGiovanni.

Oliver e Cassi stanno attraversando un periodo di crisi di coppia. A questa situazione già precaria, si aggiunge anche la crisi creativa che sta investendo Oliver.

I due hanno bisogno di un momento di riflessione. Un giorno il regista decide di fare una lunga passeggiata per le vie di New York insieme al suo migliore amico. È l’occasione per Oliver di spiegare al compagno l’ultima sceneggiatura da lui scritta. È una sorta di riflessione sulla sua vita. Contiene molti elementi autobiografici perché la coppia protagonista si trova ad un bivio. Deve decidere se continuare a vivere insieme o se chiudere il rapporto sentimentale dopo 5 anni.

Il finale del film

Nella parte finale del film Oliver e Cassi si trovano ancora più in crisi. Non sono certi che il loro rapporto sia in fase di conclusione. Allora, per non prendere una decisione avventata, scelgono di stare lontani l’uno dall’altra per due settimane. Si tratta dunque di 15 giorni sabbatici nel corso dei quali ognuno sarà accompagnato dai propri amici.

In questo modo, stando insieme ad altri, potranno rendersi conto se hanno nostalgia l’uno dell’altra.

Come si vede questo film racconta una storia all’interno della vicenda stessa della pellicola.

Il parere della critica

La critica si è espressa con differenti opinioni. Innanzitutto la trama raccontata non eccelle per originalità. Sembra quasi che il regista abbia voluto rappresentare sé stesso fuori e dentro al film. Insomma il narcisista della pellicola è proprio lui stesso.

Non è stata apprezzata molto neanche la recitazione che non si è distinta per originalità e soprattutto non ha mostrato una coralità tra gli attori protagonisti.