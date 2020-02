L’Eredità Barbara Sandri elimina Benedetta e vince 95.000 euro

Colpo di scena nella puntata di ieri de L’Eredità: la nuova campionessa Barbara Sandri è riuscita ad eliminare la titolare dei record Benedetta Arpioli. È accaduto martedì 25 febbraio nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale.

L’Eredità Barbara Sandri batte Benedetta nel gioco dei 60 secondi

È stata una puntata nata all’insegna dei peggiori auspici per Benedetta Arpioli. Innanzitutto la campionessa ha dimostrato una certa stanchezza che l’ha portata, di conseguenza, ad uscire di scena nella fase iniziale del gioco.

La prima sfida, Questo o quello, prevede, per una domanda, la scelta della risposta esatta tra due opzioni. La campionessa dei record ha collezionato 2 errori. Secondo il regolamento de L’eredità, è scattato il cosiddetto Allarme rosso.

Il concorrente con due errori all’attivo deve puntare il dito contro un altro partecipante e sfidarlo nella gara dei 60 secondi. In questa sfida bisogna dare il maggior numero di risposte esatte possibili cercando di far durare il proprio tempo a disposizione, più dello sfidante.

La Arpioli ha sbagliato tutte e due le domande che le sono state poste. Ed ha puntato il dito contro Barbara Sandri, pensando che, essendo arrivata proprio nella puntata di ieri, sarebbe stata un avversario semplice da battere. Invece non è stato così.

La campionessa si è bloccata su una delle ultime domande e ha consumato i secondi residui.

Flavio Insinna l’ha salutata annunciando ai telespettatori che sarebbe tornata la sera successiva, ovvero oggi, in base al regolamento de L’eredità. Infatti sei un concorrente riesce a collezionare 7 ghigliottine consecutive, è come se guadagnasse una vita. Ed ha così la possibilità di tornare in gioco come semplice sfidante.

Chi è Barbara Sandri la nuova campionessa

I tempi sono maturi per Barbara Sandri che inizia il suo percorso lineare verso la conquista del titolo. Riesce ad indovinare uno dei Paroloni e arriva ai Calci di rigore che vince contro l’avversario Luca. La sua ghigliottina inizia con 190.000 euro. Nella scelta delle 5 parole dimezza soltanto una volta e deve difendere il montepremi di 95.000 euro.

Le parole della Ghigliottina del 25 febbraio

Le parole della Ghigliottina di martedì 25 febbraio erano le seguenti: Nuovo, Perdere, Scuola, Solo, Fischio. Barbara riesce a dare la risposta esatta. La parola che sceglie, ovvero quella esatta, è Inizio.

La somma di 95.000 euro oramai nelle sue tasche. E Flavio Insinna festeggia la nuova campionessa con il solito brindisi a base dello spumante sponsor del programma.

La nuova campionessa torna questa sera a difendere il titolo. Ha dimostrato nel corso della puntata di ieri, una buona cultura generale che è stata però sottovalutata da Benedetta Arpioli. L’ex campionessa infatti aveva scelto Barbara Sandri proprio perché credeva di trovarsi dinanzi ad una principiante. Invece non è stato così.

Da questa sera il percorso della Arpioli riprende. Ma, la storia dell’eredità dimostra che in questa fase gli ex campioni non riescono mai a ripetere l’exploit precedente.