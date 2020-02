L'amore nelle piccole cose film Tv8

Tv8 propone nel daytime pomeridiano di oggi i film dal titolo L’amore nelle piccole cose. L’appuntamento è su canale 8 del digitale terrestre alle 15:45. La pellicola è di genere sentimentale, una vera e propria commedia romantica, della durata di un’ora e 30 minuti

La produzione è statunitense ed il titolo originale è Icing on the cake, che tradotto in italiano letteralmente significa “ciliegina sulla torta“. La frase inglese ha lo stesso significato di ciliegina sulla torta in italiano.

L’amore nelle piccole cose film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film L’amore nelle piccole cose è: Katrina Norman (Un vicino troppo perfetto), Brad Benedict, Lexi Giovagnoli, Douglas Spain, Amanda Goodyear, Jann Van Dyke, Brian Childers, Buzz Van Dyke. La regia è di Ferguson Sauvé-Rogan.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, paese produttore del film. In particolare il set è stato fissato soprattutto a North Myrtle Beach, un comune degli Stati Uniti d’America situato nella Carolina del Sud nella Contea di Horry.

L’amore nelle piccole cose film – trama

La trama ha come protagonista Victoria Worthington, una giovane pasticcera molto brava che si occupa di preparare dolci di classe e molto prestigiosi per feste e appuntamenti di grande importanza. Victoria è abituata a frequentare un ambiente di grande prestigio tra cui matrimoni lussuosi tra star hollywoodiane ed altri personaggi molto noti.

Durante una delle sue consegne incontra Jacob Adams. Il giovane è uno dei rampolli più ambiti da tutte le ragazze dell’alta società e non solo. Proviene da una famiglia molto ricca e si trova come ospite in un party molto ricercato.

Victoria inizialmente pensa che sia un cameriere ed inizia a frequentarlo innamorandosene velocemente. Quasi un colpo di fulmine.

Il finale del film

La sua sorpresa arriverà nella parte finale del film. Infatti la giovane pasticcera scoprirà che Jacob Adams è a capo di una società che minaccia di far chiudere la sua pasticceria perché vuole costruire un grande centro commerciale.

Tutte le curiosità

La pellicola è stata girata lo scorso anno ed è ispirata ad una storia vera, quella di un fornaio molto importante. Un giorno l’uomo scopre che il suo negozio è diventato appetibile per una grande società che vuole costruire uno shopping center polifunzionale.

La pasticceria nella quale la storia è stata girata esiste davvero. Si chiama Crum Buns Bakery, che si trova proprio nelle prossimità del municipio di North Myrtle Beach. Il proprietario Paul Davis ha dichiarato di essere stato contattato dalla società di produzione del film tramite Facebook. In questo modo era stata fatta la proposta di mettere il suo locale a disposizione delle riprese. Naturalmente l’adesione è stata immediata e Paul Davis ha realizzato anche la torta nuziale che appare nel film.

Davis inoltre ha svelato di aver acquistato la pasticceria nel 2017. L’ha portata ad un tale livello di prestigio da ottenere il riconoscimento di Best of the Beach, premio che rilascia il The Sun News. Ancora oggi la pasticceria è specializzata in cupcake, pane di tutte le forme e dolci di giornata.