Fratelli di Crozza torna con l’edizione 2020. Il comico genovese è pronto a gestire di nuovo il suo one man show da venerdì 28 febbraio in prima serata sul NOVE. Si tratta della prima edizione del nuovo anno con altri personaggi che vanno ad aggiungersi alla collana delle parodie di Crozza. Vediamo quali sono le novità in arrivo da questa sera e finalizzate ad intrattenere i telespettatori fino a maggio sul canale NOVE. Crozza, infatti, accompagna i telespettatori fino alla conclusione della stagione televisiva.

Fratelli di Crozza 2020 tutti i nuovi personaggi del comico genovese

Come sempre Fratelli di Crozza ha l’obiettivo di analizzare l’attualità politica e sociale del nostro Paese. A renderlo possibile è lo stesso Crozza con la sua pungente satira.

Intanto alcuni dei nuovi personaggi sono stati già anticipati nelle scorse settimane e sono divenuti subito virali in rete. Vedremo un singolare Tiziano Ferro sul palco del Festival di Sanremo. Poi il fotografo e creativo Oliviero Toscani, il magistrato Piercamillo Davigo.

Fino ad arrivare al capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e al movimento delle Sardine.

Ma Maurizio Crozza propone anche altre maschere. Ed alcune già le vedremo questa sera in onda.

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia la prima puntata del one-man show va in onda senza pubblico in studio. Per il futuro, naturalmente si vedrà.

Fratelli di Crozza – gli ascolti

Il programma nell’edizione del 2019 ha ottenuto un gratificante successo di ascolti. Infatti l’ultima puntata ha segnato il record di sempre con il 6% di share e oltre 1.4 milioni di spettatori.

Fratelli di Crozza produzione e autori

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

Il programma è scritto da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie. Gli altri autori sono: Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi.