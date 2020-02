Vecchi rancori film Tv8

Tv8 manda in onda nel daytime pomeridiano il film Vecchi rancori. L’appuntamento è alle 14:15 sul canale 8 del digitale terrestre. La pellicola datata 2019 arriva per la prima volta in Italia e quindi è in prima visione.

Il genere della vicenda raccontata ha atmosfere thriller con ingredienti drammatici. La produzione è statunitense, la durata è di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è Deadly Assistant. Inizialmente però la pellicola era intitolata Poisonus Protege.

Vecchi rancori film – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del film Vecchi rancori è composto dagli attori: Jeannette Sousa, Breanne Hill, Keenan Tracey (Frammenti di un inganno), Philip Boyd, Houston Rhines, Kate Gilligan, Julienne Irons, Mike Capozzi, Autumn Federici. La regia è di Daphne Zuniga.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti in particolare a Los Angeles in California. La prima volta in cui, il film è andato in onda risale al 17 maggio 2019.

Il film, per la visione, richiede l’accompagnamento di un adulto se ci sono minori dinanzi al piccolo schermo. Infatti l’orario di messa in onda è inserito nella fascia protetta. Se ne sconsiglia anche la visione alle persone particolarmente sensibili.

Vecchi rancori film – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la dottoressa Lauren Birch, esperta di benessere e di espedienti per migliorare la forma fisica. Inspiegabilmente Lauren Birch si ammala gravemente durante l’apertura di un nuovo centro benessere. Un evento da lei molto atteso e per il quale aveva lavorato costantemente. Purtroppo non riesce a superare la malattia e muore.

La sorella Amanda non crede a quanto affermano inizialmente i medici, ovvero che la sorella sarebbe morta per problemi di cuore. Inizia a sospettare che sia stata proditoriamente uccisa. I motivi naturalmente non li conosce ma la polizia, con le indagini effettuate sul corpo della donna, le fornisce alcuni indizi.

Si scopre infatti che Lauren potrebbe essere è stata avvelenata dal figlio tossicodipendente Charlie. Il ragazzo infatti fa uso di droghe pesanti. E quella con cui è stata uccisa Lauren Birch, faceva parte di questa categoria ed era anche uno stupefacente molto raro e dall’effetto mortale.

Lauren Birch tra l’altro era appassionata di yoga e questa disciplina faceva parte del centro benessere appena inaugurato.

La sorella Amanda, che lavorava a New York, è arrivata subito dopo la notizia della morte di Lauren. I suoi primi sospetti cadono su tre persone: il marito di Lauren, Ian, il figlio Charlie e la fidanzata del figlio Maya. Quest’ultima lavorava come assistente di Lauren nel centro benessere.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Amanda ricorda che tre anni prima aveva scoperto che il cognato Ian aveva una relazione con un’altra donna. Lo aveva visto personalmente baciare una giovane e aveva riferito il tutto a Lauren. Quest’ultima però non aveva creduto alle sue parole e il conflitto tra le due sorelle non si era mai risolto, per cui erano rimaste lontane.

Charlie inoltre, che ha sempre avuto problemi con alcol e droghe, era entrato anche in un programma di recupero per persone in difficoltà. Era riuscito a non fare più uso di droghe, ma purtroppo era ricaduto nel vizio.

La scoperta dell’assassino sarà particolarmente traumatizzante per la povera Amanda, che dovrà rivedere molte certezze della sua vita.