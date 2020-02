La5 trasmette questa sera il film dal titolo Nuovi amori che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre free Mediaset con il film tv tedesco datato 2016.

La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è Inga Lindström: Willkommen im Leben. Ricordiamo con lo pseudonimo di Inga Lindstrom scrive Christiane Sadlo, autrice di molti libri oltre che sceneggiatrice e giornalista tedesca.

Inga Lindstrom: Nuovi amori – attori, cast, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Nuovi amori sono: Nike Fuhrmann, Pierre Kiwitt, Rüdiger Joswig (Rosamunde Pilcher: inaspettato come il destino), Julian Weigend, Gioia Marischka, Nico Marischka, Hanno Friedrich, Martin Armknecht. La regia è di Udo Witte.

Le riprese si sono svolte in Germania e in parte a Buenos Aires in Argentina. La produzione è della Bavaria Fiction GmbH, casa di produzione che si muove tra Monaco, Berlino, Colonia e Stoccarda ed è specializzata in produzione di film per la tv.

Inga Lindstrom: Nuovi amori – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Luisa sposata con Stefan e madre di due bambini, Tina e Sam. Il marito Stefan è partito molto tempo addietro con il pretesto di visitare la madre malata a Buenos Aires. Ma non è più tornato. Luisa è rimasta così sola ad accudire i suoi figli e a lavorare perché non ha altra fonte di guadagno.

Si rivolge così ad una agenzia per la ricerca di una ragazza alla pari che possa occuparsi dei bambini. Un giorno si ritrova davanti Ben che dice di poter svolgere funzioni di baby-sitter. Inizialmente Luisa rimane alquanto perplessa, poi decide di accogliere Ben in casa e di metterlo alla prova.

La vera professione di Ben non è il baby-sitter. In effetti è uno scrittore, attualmente in fuga dal suo agente troppo invadente che gli gestisce in maniera quasi dittatoriale i suoi impegni.

Il finale del film

Nella parte finale del film Tina e Sam cominciano a vedere gradevolmente la presenza di Ben in casa. Infatti il nuovo baby-sitter si rivela molto attento alle esigenze dei bambini e riesce anche ad interessarli su argomenti culturali.

Luisa intanto riceve sempre più spesso le avances di un amico del marito. Lei rifiuta con insistenza, anche perché si sta instaurando un rapporto di grande complicità tra lei e Ben. La giovane mamma sta leggendo tra l’altro un libro ma ignora che a scriverlo è stato proprio Ben.

A questo punto interviene anche Ole il suocero di Luisa e padre di Stefan. L’anziano signore comincia ad avere dei sospetti su Ben e sul ruolo che sta svolgendo accanto ai nipoti ed alla nuora.

L’ultimo colpo di scena riguarda l’improvviso ritorno di Stefan. Luisa oramai si era abituata alla presenza di Ben. Ed ora dovrà scegliere tra i due uomini. Non sarà una decisione semplice ma influirà anche il contributo dei due bambini che si sono affezionati a loro presunto baby-sitter.