Antonella Clerici è tornata come testimonial in grande stile nello spot in TV della catena di supermercati MD. La presentatrice è protagonista di una campagna pubblicitaria ambiziosa, che coinvolge tv, internet, radio, carta stampata e affissioni statiche.

Spot in TV MD con Antonella Clerici – La spesa in musica della conduttrice

Il primo spot TV di MD con Antonella Clerici è in rotazione da una settimana su tutti i principali canali televisivi nazionali. Seguiranno altre otto settimane di rotazione nel corso del 2020, per un investimento pubblicitario notevole.

La Clerici, in passato, aveva prestato il volto a MD Discount per le telepromozioni ed una serie di spot radiofonici. Nulla a che vedere con l’impegno previsto per questa nuova campagna.

Oltre alle classiche pubblicità televisive, la presentatrice lombarda è diventata food blogger per la catena campana. Propone le ricette sulla pagina personale del sito di MD e poi le realizza insieme agli Chef di fama, utilizzando i prodotti del discount.

“Casa MD” – così si chiama il progetto digital – ha un suo spazio video, che mostra proprio la preparazione dei piatti. Il format strizza l’occhio all’informalità che ha legato la Clerici per anni a La Prova del Cuoco, ma la mescola (forse troppo) alle pose tipiche delle telepromozioni e a quelle più tipicamente internettiane.

Anche se in un progetto promozionale e non strettamente professionale – tantomeno artistico – Antonella Clerici prova a ricominciare da dove aveva lasciato. “Torno dietro ai fornelli per la prima volta in pubblico”, dice proprio nel primo video di “Casa MD”, insieme allo Chef Mauro Improta.

Più che i fornelli, tuttavia, a colpire è che la conduttrice affronta l’intera campagna con l’estro, il brio e la naturalezza dei suoi giorni migliori. La spesa in musica delle prima pubblicità ne è il perfetto esempio.

Lo stesso estro che ha detto di voler ritrovare nella conferenza stampa di Sanremo 2020, a cui ha partecipato come co-conduttrice. Dopo anni difficili, la fiducia totale accordatale pubblicamente dal Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, l’ha fatta sciogliere in un pianto liberatorio.

Il video della pubblicità con Antonella Clerici

La pubblicità MD con Antonella Clerici è un piccolo musical promozionale. I ricci biondi della presentatrice si aggirano nei vari reparti di in un punto vendita MD, dove si lascia andare divertita a scambi di battute tanto con i responsabili dei reparti quanto con i clienti.

Più che di battute si tratta di botta e risposta interamente sulla canzone “Vengo anch’io, sì, tu sì” di Paolo Jannacci. Il cantautore milanese ha rivisitato per lo spot in tv MD il celebre brano del padre Enzo, in una formula trascinante.

Il titolo – “Vengo anch’io, sì tu sì” – è il messaggio con cui la catena chiama a sé i clienti per bocca della testimonial. “Qualunque sia l’esigenza, MD offre prodotti di qualità a buon prezzo, in un clima familiare e rilassato”, pare essere il sottotesto.

In effetti, Antonella Clerici è raggiante ed ironica mentre gira tra gli scaffali e lo stesso fanno gli altri protagonisti della pubblicità. In un ambiente luminoso, caldo e non troppo formale.

Nel video compare anche il fondatore e Presidente di MD, Patrizio Podini, alle casse in un’insolita versione danzereccia.

La pubblicità si conclude con il volto luminoso della presentatrice che ribadisce il claim della campagna: “MD buona spesa, Italia!”.

Antonella Clerici divertità ed ironica nella nuova pubblicità MD

L’Agenzia Sunny Milano ha creato un buon congegno, in due versioni da 15 e 30 secondi. A dire il vero, nello spot in tv MD non c’è alcunché di originale, visto che da anni le catene di supermercati provano a fidelizzare i clienti mostrando un volto sereno, informale e familiare. Ambienti caldi e luminosi, un’attenzione incessante alla qualità dei prodotti, ai prezzi e alla cura di chi entra nei loro punti vendita per comprare. Né per rendere questo messaggio sono state messe in campo trovate particolarmente accattivanti.

Bisogna, però, riconoscere che nel suo genere ha realizzato una pubblicità efficace. La canzone che si fa tormentone, il supermercato mostrato in tutta la ricchezza della sua offerta, l’atmosfera divertita ed amichevole stampata in maniera credibile sul volto dei protagonisti. Non ultima, la presenza convincente di Antonella Clerici.

Complice il suo tentativo di riguadagnare gli schermi televisivi con la luminosità di sempre, appare credibile nel ruolo. Lei funzionale alla riuscita vivace dello spot in tv MD, la pubblicità utile a mostrarla con naturalezza.

Qualcosa che ritroviamo anche nel format di “Casa MD” e che evidentemente nasce anche dalla realizzazione pensata e programmata con ampio respiro dalla catena.