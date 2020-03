Crudele fissazione film Tv8

Tv8 propone nel day time pomeridiano il film dal titolo Crudele fissazione. L’appuntamento è alle 14:15 con la pellicola che, tra l’altro, viene trasmessa in prima visione televisiva.

Si tratta di un film di genere thriller con molte scene di suspense. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense e risale al 2019.

Crudele fissazione film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del film Crudele fissazione sono: Kristina Klebe (Katie Fforde: verità dal passato), Tanner Buchanan, Sebastian Cabanas, Carson Rowland, Megan Ashley Brown, Susan Gallagher, Keith Hudson, Jeremy King. La regia è di Damián Romay.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Miami in Florida. La data di uscita del film è del 10 ottobre 2019 negli Stati Uniti. In Inghilterra invece la prima tv risale al 20 febbraio 2020.

Il titolo originale è Cruel Fixation.

Crudele fissazione – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Sharon (Kristina Klebe), una giovane donna che è rimasta da poco vedova deve crescere da sola il figlio Anthony. Il ragazzo mostra purtroppo molte difficoltà ad ambientarsi nella scuola che sta frequentando. Non riesce a comunicare con i compagni di classe e conserva sempre un atteggiamento molto distante, anche con i professori.

Un giorno però conosce Dylan, un atleta e studente, molto amato e popolare nell’istituto frequentato da Anthony. Questa amicizia inizialmente rincuora Sharon. Ed è finalmente soddisfatta che il figlio possa avere un amico con cui condividere parte degli studi e degli svaghi.

Dylan inizia a frequentare la casa di Sharon e di Anthony. Molto presto però Sharon si accorge che Dylan non è molto interessato all’amicizia con il figlio. Le sue attenzioni sono infatti concentrate soprattutto sulla sua persona. Sharon comincia a sospettare che Dylan possa avere un motivo nascosto che lo spinge a comportarsi in un modo così ossessivo nei suoi riguardi.

Il finale del film

Nella parte finale del film, man mano che trascorrono i mesi, l’ossessione di Dylan nei riguardi di Sharon comincia a diventare addirittura pericolosa. La donna comincia a chiedersi insistentemente qual è il motivo che spinge il ragazzo a comportarsi in questo modo. Inizia a fare delle indagini da sola e con molta circospezione. Non vuole infatti che Dylan e lo stesso figlio Anthony possano accorgersi di una situazione molto difficile da sopportare.

Alla fine però Sharon scopre che Dylan vuole vendicarsi di qualcosa, di un evento accaduto in passato e che lei stessa credeva sepolto per sempre. Sharon deve dunque fare i conti con una realtà che credeva dimenticata. Purtroppo però deve risolverla per il bene suo e soprattutto di Anthony. È in gioco la loro stessa esistenza.

La pellicola contiene scene thriller per cui se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto e consapevole. In effetti una delle parti più discutibili è l’attrazione che Dylan ha per Sharon. Un’attrazione che la donna stessa stava addirittura per condividere.