Continuano le dinamiche all’interno de Il Paradiso delle Signore che, oggi, nella puntata del 2 marzo, si sofferma soprattutto su Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). L’appuntamento è nel day time di Rai 1 alle 15.40, subito dopo la conclusione di Veni da me.

Il Paradiso delle Signore 2 marzo

La puntata odierna de Il Paradiso delle Signore pone al centro dell’attenzione il rapporto tra Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide.La contessa ha accettato la proposta del nipote Riccardo di acquistare Villa Guarnieri. Così vi si è trasferita stabilmente. Ma ha dovuto concedere a Umberto di poter continuare a vivere nella casa di famiglia.

Purtroppo, come era da aspettarsi, i rapporti tra i due continuano a deteriorarsi. La contessa non ha mai perdonato a Umberto di aver fatto il doppio gioco amoroso con lei e Flavia Brancia che aveva scelto di allontanarsi da Milano. Ed è stata raggiunta dalla figlia Ludovica che, negli ultimi mesi, aveva stretto un rapporto più intenso con Riccardo, al punto da trasferirsi da lui alla Villa.

Umberto Guarnieri non sopporta le battute cattive di Adelaide nei suoi confronti. Ma, come se non bastasse, deve sopportare, adesso anche la presenza di Achille Ravasi (Roberto Alpi). La contessa Adelaide, infatti, lo ha invitato a trasferirsi da lei. Umberto ricorda continuamente alla cognata che loro due sono stati molto uniti in passato. E, nonostante tutto, sono sempre una famiglia.

Guarnieri è geloso di Ravasi. Ed è convinto che abbia una influenza malefica su Adelaide e la spinga sempre ad essere contro di lui.

Intanto Antonio Amato è tornato a Milano con la moglie Elena. E Agnese si è pentita amaramente di quel momento di debolezza mostrato con Armando. Per fortuna il comportamento da galantuomo del magazziniere, ha salvato la sua dignità di donna.

Infine Angela riesce a scoprire dove si trova il figlio.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.