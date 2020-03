Rosamunde Pilcher Un piacevole imprevisto La5

La5 propone il film Un piacevole imprevisto che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. L’appuntamento è in prima serata alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free Mediaset. La pellicola è di genere sentimentale, una vera commedia romantica della durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è tedesca ed è datata 2017. Il film tv è andato in onda per la prima volta lo scorso 16 agosto 2019 su Canale 5.

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie Un piacevole imprevisto della collana Rosamunde Pilcher è composto dagli attori: Liza Tzschirner, Daniel Aichinger (Alla ricerca del passato), Francis Fulton-Smith, Saskia Valencia, Elena Bin, Leo Bilicky, Orlando Edward-Collins. Dietro la macchina da presa c’è Marco Serafini, regista lussemburghese di origine italiana.

Le riprese si sono svolte in Germania e in Cornovaglia, in particolare nel piccolo centro di New Quay conosciuto soprattutto per la bellezza delle spiagge sabbiose.

Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern.

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Natalie (Liza Tzschirner) che vive insieme al fratello minore John. I due giovani sono rimasti orfani di genitori da alcuni anni. Natalie deve lavorare per mantenere sé stessa e John. La perdita dei genitori ha rappresentato un trauma per John che inizia a frequentare amicizie sbagliate e a mettersi nei guai con la giustizia.

Natalie lavora in un supermercato. Ma quando il fratello si rende responsabile di un furto, viene immediatamente licenziata.

La giovane allora decide di cambiare completamente occupazione e di trasferirsi all’estero. Attraverso una serie di inserzioni, riesce a trovare un posto come baby-sitter nella famiglia di Benjamin Wilson (Daniel Aichinger). L’uomo è un noto professionista, in particolare un astrofisico, vedovo con tre figli. La sua routine quotidiana gli impedisce di avere cura dei ragazzi nonostante sua cognata Ellen (Saskia Valencia) cerchi di dare un aiuto per quanto le è possibile.

A questo punto si inserisce nella famiglia di Wilson, Natalie che porta in un ambiente familiare così triste e cupo, tutta la sua allegria, nonostante le vicissitudini che ha dovuto soffrire in passato.

Il finale del film

Nella parte finale del film Natalie si è ambientata benissimo in Cornovaglia. Ha iniziato ad amare il posto pittoresco nel quale si trova. E sta cercando anche di dare un messaggio di speranza all’astrofisico Benjamin. La giovane tata ha un carattere allegro ma dei metodi anche abbastanza disinvolti e poco convenzionali.

Molto presto tra i due inizia a svilupparsi un sentimento di stima che man mano si trasforma in un rapporto più profondo. Poi alla fine Benjamin e Natalie si innamorano. Ma dovranno anche fare i conti con Ellen, inizialmente contraria ad un matrimonio di Benjamin con una sconosciuta proveniente dalla Germania.