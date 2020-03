Striscia la notizia, 2 marzo 2020, diretta della puntata con Manzini e Scotti

Questa sera, 2 marzo 2020, alle ore 20.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico vede al timone per una settimana (fino al 7 marzo) la comica Francesca Manzini e Gerry Scotti. Importante traguardo per la comica, che fino ad ora aveva preso parte al programma indossando i panni di una irriverente Mara Venier.

