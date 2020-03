Scambio mortale film Tv8

Tv8 propone questo pomeriggio, alle 14:15, il film dal titolo Scambio mortale. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre. Per la fruizione in alta definizione disponibile anche il canale 508.

La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense datata 2019. Il film è stato trasmesso per la prima volta su Tv8 lo scorso 6 febbraio 2020.

Scambio mortale film – cast, regia, riprese, attori, cast

Gli attori che compongono il cast del film Scambio mortale sono: Hayley McLaughlin, Danika Yarosh, Dylan Walsh, Teri Polo (Un’estate in Polonia), Natalie Bach, Boti Bliss, Bryce Durfee, Carrie Gibson, Rasneet Kaur. La regia è di Svetlana Cvetko. Il titolo originale è Foreign Exchange.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti. In particolare a Santa Clarita, comune degli Stati Uniti nella contea di Los Angeles in California. lA cittadina è nota per la celebre serie tv Santa Clarita Diet.

La pellicola è di genere thriller con atmosfere molto ansiogene. Racconta una vera e propria persecuzione di cui è vittima una studentessa. Per questi motivi la visione è consigliata ad un pubblico adulto, considerata anche la fascia oraria della messa in onda. La produzione è della Headlong Entertainment, Anna Pictures, Benattar e Thomas Productions.

Scambio mortale – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Anna (Hayley McLaughlin), una studentessa straniera che è arrivata in America per seguire un corso di studi. Molto presto però la ragazza diventa obiettivo di uno stalker che la perseguita e non le lascia via d’uscita. È davvero una situazione insostenibile alla quale Anna cerca di reagire con coraggio e determinazione.

Man mano che passa il tempo però lo stalker diventa sempre più pericoloso. È necessario che Anna vada via. Allora la studentessa accetta l’invito della sua compagna di stanza e si trasferisce con lei nella sua casa di famiglia che si trova proprio nella idilliaca cittadina di Santa Clarita.

Inizialmente l’atmosfera tranquilla sembra dare coraggio ad Anna che riesce anche a dimenticare lo stalker e a cercare di continuare gli studi e guardare con fiducia al futuro.

Il finale del film

Nella parte finale del film si consuma un vero e proprio dramma. Anna si trova in una situazione ancora peggiore di quella vissuta in passato.

Infatti vivendo quotidianamente nella casa della sua ex coinquilina, riesce a scoprire alcuni oscuri segreti della famiglia. Si tratta di misteri e situazioni incresciose che potrebbero mettere a repentaglio anche la sua stessa vita.

Anna, che aveva bisogno di sfuggire a un pericolo, è caduta nelle grinfie di altri personaggi ancora peggiori dello stalker di New York.Il pericolo viene adesso proprio dalla famiglia dell’amica.

La critica si è espressa in maniera differente sulla resa del film. Alcuni infatti hanno intravisto nella trama ingredienti scontati già sfruttati precedentemente in quelli dello stesso genere.

Anche la recitazione non è apparsa all’altezza della sufficienza. Secondo altri si tratta di un film di genere thriller in cui i sentimenti finiscono per avere la parte peggiore. Fortunatamente però alla fine la verità viene scoperta e tutti coloro che hanno fatto del male, ricevono la giusta punizione.