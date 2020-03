Vendetta letale film Tv8

Ha per titolo Vendetta letale il film che Tv8 trasmette oggi nel day time pomeridiano alle 14:15. L’appuntamento è sul canale 8 e in HD al numero 508 del digitale terrestre free.

La pellicola ha una durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione statunitense del 2019 che arriva in Italia in prima visione grazie a Tv8.

Il genere è thriller con molte implicazioni psicologiche. Gli elementi affrontati sono spesso molto delicati, per cui se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto.

Vendetta letale film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film Vendetta letale sono: Gina Holden (Frammenti di bugie), Jessica Belkin, Mitchell Hoog, David Lipper, Gerald Webb, Novi Brown, Collin Arend, Renee Ashley, Olivia Bak. La regia è di Tom Shell.

Il titolo originale è Deadly Vengeance. Inizialmente però il titolo avrebbe dovuto essere Sleeping With My Student. Successivamente invece c’è stato il cambiamento in corso d’opera.

Le riprese si sono svolti tutte negli Stati Uniti. La produzione infatti è americana del 2019.

Una curiosità: una delle interpreti principali, Gina Holden, è conosciuta al pubblico televisivo per avere interpretato ruoli in famosi serial come Smallville, Suits e Teen Wolf. La Holden ha lavorato in Suites fianco a fianco con Meghan Markle.

Vendetta letale – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Kathy (Gina Holden) una madre single e preside di una scuola superiore. La donna è sposata ed ha una figlia. Si è regalata una vacanza nel corso della quale ha conosciuto un giovane diciottenne molto affascinante, Ian (Mitchell Hoog).

Per Kathy si è trattato soltanto di un’avventura, un colpo di testa del quale si è subito pentita. Trascorsa l’estate ricomincia la scuola nel ruolo di preside nel liceo dove studia anche sua figlia Bree (Jessica Belkin).

Molto presto però Kathy deve fare una drammatica scoperta. Infatti con terrore si rende conto che la sua vacanza sta avendo delle conseguenze molto drammatiche. La conoscenza di Ian infatti non è stata casuale. E ne ha la conferma quando il giovane non solo si trasferisce nella sua città, ma comincia anche a frequentare la scuola di cui è il capo d’istituto.

Il finale del film

Nella parte finale del film c’è un’altra verità sconvolgente di cui Kathy viene a conoscenza. Ian si sta servendo di sua figlia Bree perché ha escogitato un diabolico e mortale piano per vendetta. La verità è davvero al di sopra di ogni aspettativa. Infatti Ian è convinto che Kathy sia la responsabile della divisione della sua famiglia. Non solo ma attribuisce a Kathy addirittura la colpa della morte del padre.

Comincia per Kathy un periodo davvero complicato e pieno di pericoli. Infatti dovrà scoprire rapidamente quali sono i motivi per i quali Ian la ritiene responsabile della devastazione della sua famiglia. Non solo ma Kathy deve proteggere anche sua figlia Bree che oramai è invischiata nel pericoloso gioco mortale nel quale Ian l’ha trascinata.