Il videoclip del brano Sembro matto è stato girato sul set di Don Matteo e con protagonisti gli attori che fanno parte del cast della fortunatissima serie di Rai 1.

Sembro matto attori di Don Matteo partecipano al videoclip di Max Pezzali

Il singolo Sembro matto e il video usciranno venerdì 6 marzo. Il brano racconta come sia possibile innamorarsi a qualunque età. Tutto questo è affidato alle parole e ai versi della canzone che viene interpretata da Pezzali con molta delicatezza.

Lo stesso Pezzali ha svelato che è un vero e proprio miracolo riuscire ad incontrare di nuovo l’amore quando si pensava che oramai fosse diventato impossibile.

Questa nuova scoperta, dice il cantautore, fa bene sia all’anima che alla mente perché inculca un senso di ritrovata fiducia nella vita. Sentimenti che forse possono sembrare eccessivi a un osservatore esterno. Ma che servono in ogni età della nostra esistenza ad affrontare la quotidianità e il futuro con un ottimismo rinnovato di giorno in giorno.

La sorpresa che Max Pezzali ha fatto ai suoi fan ed anche al numeroso pubblico di Don Matteo è che il videoclip è girato a Spoleto. Qui opera il celebre prete televisivo.

Ed è sul set della fiction che ha come protagonista Terence Hill che è stato ambientato il videoclip.

Spoleto protagonista anche musicale

E così la cittadina di Spoleto trasferisce il suo appeal televisivo anche al mondo della musica.

Infatti nel videoclip ci sono anche tutti gli interpreti che fanno parte del cast della fortunata serie di Rai 1. In particolare ci sono i giovani attori che, nella serie televisiva che danno il loro contributo alla riuscita del videoclip.

È l’esempio di come ci possa essere un vero e proprio crossover fra la TV e la musica. Max Pezzali Il cantautore ha dato una dimostrazione di come si possa coinvolgere anche un pubblico non più giovanissimo in un progetto molto importante dal punto di vista musicale.