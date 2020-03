I finalisti di Masterchef Italia si sono sfidati, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. Ora l’atteso momento è giunto, stasera scopriremo chi di loro otterrà il primato. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia – La Finale, conosciamo meglio i finalisti: Marisa

Conosciamo meglio i finalisti di Masterchef Italia.

Marisa ha 33 anni, è nata a Battipaglia (Salerno), ma vive a Parma. Fa l’infermiera di professione, ma la sua grande passione è la cucina. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante gourmet. Timida, malinconica e riservata, Marisa ha messo il cuore nei suoi piatti ed ha conquistato i giudici. Secondo noi il podio di Masterchef Italia in questa edizione si tingerà di rosa e potrebbe essere proprio Marisa a salire sul gradino più alto.

Masterchef Italia – La Finale, conosciamo meglio Maria Teresa

A nostro parere a contendersi il titolo con Marisa, sarà Maria Teresa. La giovane chef ha 31 anni, è nata a Cerignola (Foggia), ma vive a Milano. Nella vita è consulente finanziaria, ma sogna di aprire un ristorante in Puglia, sua terra natia.

Maria Teresa si è mostrata molto sicura di sé, competitiva, e ha dimostrato di volere a tutti i costi il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. I suoi compagni non hanno gradito la sua ostinata determinazione ed il suo atteggiamento non le ha portato molte simpatie. Con il tempo però si è scoperto che dietro alla sua voglia di farcela si nasconde tanta insicurezza e fragilità. Lo stesso Chef Cannavacciuolo, nell’ultima puntata, ha colto questa sfumatura del suo carattere nel suo piatto: “Vedo in questo piatto una ragazza che vuole dimostrare alla mamma quanto ha imparato e quanto le vuole bene”.

Masterchef Italia – La Finale, conosciamo meglio i finalisti: Davide

Davide ha 30 anni e viene da Trieste. Il suo percorso, all’interno del programma, non è stato lineare e libero da inciampi. Il giovane chef è sembrato più volte insicuro e troppo teso e razionale per mettere il cuore nei piatti. Nelle ultime sfide è riuscito però a tirar fuori la sua personalità ed ha mostrato il suo talento.

Masterchef Italia – La Finale, conosciamo meglio Antonio

Antonio ha 43 anni e viene da Bassano del Grappa (Vicenza). E’ un art directori ed è riuscito ad esprimere il suo estro creativo nei piatti che ha proposto ai giudici. I giudici hanno riscontrato in lui uno stile fin troppo “barocco” nell’impiattamento, ma pian piano Antonio è riuscito ad acquisire un gusto più sofisticato ed ha convinto il famigerato trio di chef. Gentile e altruista, anche quando è riuscito a guadagnare bonus per sé, nel corso della gara, non ha mai cercato di mettere in difficoltà i suoi compagni.