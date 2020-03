Mercoledì 4 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con CR4 – La Repubblica delle donne. Al timone, come al solito Piero Chiambretti. Questa settimana il conduttore celebra la donna a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo. Dovrebbe dunque essere una puntata speciale, naturalmente inserita nel contesto di emergenza coronavirus che sta caratterizzando tutte le trasmissioni in onda da Milano. Il che significa che, ancora una volta potrebbe non esserci pubblico in studio, secondo le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia.

CR4 – La Repubblica delle donne 4 marzo – ospite Michelle Hunziker

Nella puntata di questa sera di CR4 – La Repubblica delle donne, Piero Chiambretti intervista Michelle Hunziker.

La conduttrice si racconterà in un’intervista a 360°, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita personale. La Hunziker infatti, parlerà del suo essere mamma, delle sue figlie e della sua famiglia.E naturalmente della sua professione. Intanto il pubblico la rivedrà lunedì prossimo 9 marzo al timone di Striscia la notizia, accanto a Gerry Scotti.

In quest’ottica è previsto anche un accostamento con Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, qualche settimana fa, aveva rivelato proprio a Chiambretti di essere lui l’autore dei primi messaggi che il marito Tomaso Trussardi le scrisse nel tentativo di avvicinarla. La Hunziker racconterà anche del suo costante impegno alla lotta contro la violenza sulle donne. A tale proposito danno il proprio contributo due ospiti d’eccezione come Gessica Notaro con Antonio Maggio, che canteranno la loro canzone “La faccia e il cuore”, simbolo di una battaglia costante e senza frontiere contro la violenza sulle donne.

La Repubblica delle donne – torna Clizia Incorvaia

Nel corso della serata, torna negli studi di Piero Chiambretti, Clizia Incorvaia, recentemente squalificata dal GF Vip 4. La giovane ex reclusa continua il suo racconto di quanto è accaduto nelle casa. Si sofferma sulle inammissibili frasi che ne hanno determinato l’espulsione dalla casa e svela particolari sulla sua storia non Paolo Ciavarro.

Tra gli altri ospiti anche Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, con cui si rifletterà su arte, lusso e bellezza. Non mancheranno poi Cristiano Malgioglio, le Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.