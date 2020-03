E’ stata rinviata la Coppa Italia con le partite che erano previste in diretta su Rai1. A causa delle disposizioni emanate per l’emergenza coronavirus, sono state rimandati gli incontri Juventus – Milan e Napoli – Inter. Cambia così la programmazione della prima rete di viale Mazzini nelle serate del 4 e del 5 marzo. Ma ci sono variazioni anche per Rai 2 e Rai 3. Ecco i programmi che vedranno i telespettatori al posto delle partite di Coppia Italia e le modifiche apportate ai palinsesti di Rai 2 e Rai3.

Rai1 Coppa Italia rinviata Pretty woman in onda questa sera

Per quanto riguarda questa sera, al posto della partita di Coppa Italia rinviata, viene mandato in onda il film Pretty woman già trasmesso innumerevoli volte su Rai 1. Tocca dunque a Richard Gere ed a Julia Roberts tappare una falla nella programmazione orfana dell’appuntamento sportivo.

Le due partite, almeno per il momento, sono rimandate a data da destinarsi. E non è possibile, attualmente, prevedere il giorno in cui i giocatori potranno tornare in campo.

Le politiche di sicurezza in merito al coronavirus in Italia potrebbero avere delle conseguenze negative su tutto il settore del calcio giocato e non solo.

Si potrebbe anche ipotizzare la sospensione totale delle coppe e del campionato attualmente in corso.

Ma che accadrà, invece, nel prime time di mercoledì 5 marzo su Rai 1?

Rai1 Don Matteo 12 in onda il 5 marzo

Ra1 ha scelto di sostituire la partita Napoli – Inter con una nuova puntata di Don Matteo 12. Il titolo è Non dire falsa testimonianza.

In questo modo il prete in bicicletta interpretato da Terence Hill, torna per la seconda volta questa settimana. Infatti, eccezionalmente la puntata dal titolo Non rubare era andata in onda martedì 3 marzo. Proprio per lasciare spazio alla diretta di Coppa Italia.

Invece, con la sospensione degli incontri, Stefano Coletta responsabile della prima rete, ha deciso di bissare l’appuntamento con Don Matteo e tutti gli attori della fortunata serie di Rai1.

Si accorcia, così di una settimana la permanenza in video della serie, un vero gioiello di famiglia per Rai1. Vedremo che accadrà nei prossimi giorni. Infatti il coronavirus sta influendo in maniera drastica sulla messa in onda dei programmi di tutte le reti.

Cambiano anche Rai 2 e Rai 3

Intanto per quanto riguarda Rai 2, questa sera va in onda di nuovo Il Cacciatore 2 che era stato spostato al venerdì.

E, nella serata di domani, cambia anche il film previsto su Rai2, Sarà trasmessa la pellicola dal titolo Pompei del 2014

Ed ecco quanto accade a Rai 3 domani 5 marzo. In prima serata è prevista la replica del programma di Pino Strabioli In arte Ornella. Sostituisce il film Carol.

Poiche Strabioli era previsto anche in seconda serata con Grazie dei fiori, salta questo appuntamento e viene mandata in onda la replica di Grande amore. In particolare è la puntata andata in onda domenica. .