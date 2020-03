Fuga dall'incubo Tv8

Ha per titolo Fuga dall’incubo il film che Tv8 propone oggi nel daytime pomeridiano alle 14:15. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre free e al 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è di genere thriller con molte scene ad alto tasso di adrenalina e abbastanza ansiogene. Per questo motivo la visione è consigliata ad un pubblico adulto. La durata di Fuga dall’incubo è di un’ora e 30 minuti. Si tratta di una produzione statunitense datata 2017.

Fuga dall’incubo – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Fuga dall’incubo sono: Tamara Braun, Yves Bright, Brytnee Ratledge, Antonio Aaron, Lora Martinez-Cunningham, Kat Sawyer, Scott Takeda, Jean Effron. La regia è di Danny J. Boyle.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare nella città di Albuquerque nel New Mexico, Stato del quale è la città più popolosa. Il film è arrivato negli Stati Uniti per la prima volta il 15 dicembre 2017.

Fuga dall’incubo – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Chloe, che è separata dal marito. L’uomo dall’indole molto violenta è in prigione da anni. L’accusa infatti per la quale è stato rinchiuso in carcere è di aver usato violenza contro la moglie.

Un giorno Chloe però apprende che il marito verrà rilasciato in stato di libertà vigilata. Questa notizia terrorizza letteralmente Chloe che ha una figlia adolescente, Olivia. La donna sa che l’ex marito non è cambiato e tornerà sicuramente a cercarla per continuare ad usare su di lei violenza sia fisica che psicologica.

Chloe allora decide di rifugiarsi nell’unico luogo dove potrà sentirsi più tranquilla e meno sola: la sua cittadina natale. Quando si trasferisce inizia per lei una nuova vita non esente da difficoltà. Infatti la donna deve ricostruire completamente la sua esistenza sia personale che professionale. Gli ostacoli che incontra non sono semplici da superare.

Cambia identità ed anche look. Ma sa benissimo che l’ex marito non rinuncerà a cercarla.

Il finale del film

Infatti nella parte finale del film l’uomo inizia a mettersi sulle tracce della moglie e della figlia. Svolge personalmente delle indagini e mette a punto un piano finale che prevede il ricongiungimento con Chloe e con la loro figlia. Quando l’uomo giunge ad individuare il luogo esatto dove si trova la ex moglie, inizia a pedinarla senza che lei se ne accorga. Ma un giorno Chloe riconosce il marito e viene presa da una agitazione frenetica. Sa che è in pericolo e pensa innanzitutto a mettere in salvo la figlia Olivia. Inizia così una serie di inseguimenti e di pedinamenti con Chloe sempre più in pericolo.

Fortunatamente, in base ad una circostanza imprevista, riuscirà a liberarsi dell’uomo che l’ha perseguitata per anni.