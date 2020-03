Stasera in Tv giovedì 5 marzo 2020. Rai 1 manda in onda l’ottava puntata di Don Matteo 12. La serie sostituisce l’incontro di Coppa Italia Napoli – Inter sospeso per l’emergenza coronavirus. Su Rete 4 ed Italia 1 continuano rispettivamente gli appuntamenti con Dritto e rovescio e Le Iene show.

Stasera in Tv giovedì 5 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1 , alle 20:45, l’ottava puntata della seconda stagione di Don Matteo. Il titolo del Tv movie è Non dire falsa testimonianza. Questa volta a Don Matteo viene fatta un’accusa infamante. Ma il sacerdote riuscirà a dimostrare la sua innocenza ed a difendersi da chi aveva scagliato contro di lui una colpa sconvolgente.Il Tv movie sostituisce la diretta della partita di Coppa Italia Napoli – Inter.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Condotto da Paolo Del Debbio. Ancora oggi la trasmissione si occupa dei temi caldi dell’attualità, della politica, dell’economia dando spazio alle persone comuni che parlano delle difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni.

Su Italia 1 , alle 21.25, il programma di attualità Le Iene Show.In attesa che cominci la nuova puntata, Giulia Innocenzi, presenta in diretta streaming su Mediaset Play, sul sito e sulla pagina facebook, contenuti inediti,anteprime, approfondimenti,ospiti. “Perchè le storie che trattiamo” spiega Giulia “non finiscono col fine servizio,anzi”.

Stasera in Tv giovedì 5 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20,il film drammatico del 2015, 90 minuti in paradiso. Con Kate Bosworth. Texas, 18 gennai 1989. Don Piper rimane vittima di un incidente audio.I soccorritori lo dichiarano morto e il suo corpo rimane sotto un telo per 90 minuti.Mentre un religioso prega per lui, Don torna miracolosamente alla vita e racconta di aver vissuto un’esperienza nell’Aldilà.

Su Rai 3, alle 21.20,il film drammatico del 2015,Carol. Con Cate Blanchett. New York, 1952. Therese è una commessa di un grande magazzino di Manhattan, cui non mancano i pretendenti. La ricca Carol è madre di una bimba e ha un marito da cui vuole divorziare. Un giorno le due donne di incontrano e tra loto scatta subito una forte intesa.

I film TV8 20 Mediaset Iris Paramount Cine34

Su TV8 , alle 21.00, il film di commedia del 2011, Nessuno mi può giudicare. Con Paola Cortellesi. Rimasta vedova,Alice si ritrova con un mare di debiti e un figlio da mantenere.E’ costretta a traslocare in una casa popolare e per sbarcare il lunario, decide di fare la escort.

Su 20 Mediaset , alle 21.00, il film fantastico del 2003, Costantine. Con Keanu Reeves. Costantine una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Su Iris , alle 21.00, il film di guerra del 2001, Behind enemy eyes – Dietro le linea nemiche. Con Owen Wilson. Guerra dei Balcani: il pilota Americano Chris Burnett viene abbattuto mentre sorvola lo spazio aereo serbo. Braccato dai nemici inferociti, fugge sperando nell’arrivo dei soccorsi.

Su Paramount Channel , alle 21.00, il film di commedia del 2008, Tre donne al verde. Con Diane Keaton. Bridget, Nina e Jackie hanno in mente un piano che cambierà per sempre la loro vita: sottrarre alla banca più sicura degli Usa, il denaro che deve essere distrutto.

Su Cine34 , alle 21.00, il film di commedia del 1981, Ricomincio da tre. Con Massimo Troisi. Gaetano, giovane e timido napoletano, la scia la famiglia e si trasferisce a Firenze. Le difficoltà non sono poche,ma alla fine troverà un amore e un figlio non voluto.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film storico del 2004, Alexander. Con Colin Farrel. Le gesta del grande condottiero macedone Alessandro Magno vengono narrate attraverso le parole dell’anziano Timoteo.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film azione del 2013, Now you see me – I maghi del crimine.Con Mark Ruffalo. Una squadra dei più abili illusionisti del mondo, conosciuto come I quattro cavalieri, durante la propria trasmissione televisiva riesce a rapinare una banca di Parigi. Il caso viene affidato agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film drammatico del 2014, Trash. Con Rooney Mara. Rafael, Gardo e Gabriel sono ragazzi di quattordici anni. Vivono nelle favelas brasiliane e tirano avanti rovistando nella spazzatura di una discarica. Un giorno uno di loro trova tra i rifiuti un portafoglio con del denaro, una foto con dei numeri sul retro e una chiave. Subito dopo la polizia locale si mette sulle tracce del trio.

Stasera in Tv giovedì 5 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di fantascienza del 2017, Bleeding steel – eroe d’acciaio. Con Jackie Chan. Lin, veterano agente speciale, deve proteggere una donna da una banda di criminali. L’uomo sente di avere con la protetta un legame speciale, come se si fossers già conosciuti…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film di commedia del 2001, Tanguy. Con Eric Berger. Il trentenne Tanguy è un plurilaureato, ha un ottimo lavoro e un successo con le donne, ma vive ancora con i genitori. Questi, pur di farlo sloggiare, se ne inventano di tutti i colori

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018. Wildwitch- Il mondo selvatico. Con Gerda Lie Kass. Dopo essere stata graffiata da un enorme gatto nero, la dodicenne Clara scopre il potere di comunicare con gli animali. C’è di più: appartiene a una famiglia delle Streghe del Mondo Selvatico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, La rapina perfetta. Con Jaso Statham. Londra. Un balordo di mezza tacca cerca di cambiare vita, ma l’incontro con una ragazza lo porta a compiere una rapina. Il colpo riesce ma il gioco gli sfugge di mano.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2019, Mad mom. Con Audrey Lamy. Amber è in procinto di sposarsi con Luke e La futura suocera la considera come una figlia. Ma la complicità tra le due donne susciterà la gelosia di Sharone, la madre di Amber.