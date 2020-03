Ritorno a Midway Tv8

Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano il film tv dal titolo Ritorno a Midway. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre free alle 15:45 e in alta definizione al numero 508.

La pellicola è di genere sentimentale, una vera e propria romantic comedy, della durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense ed è datata 2019. Arriva in Italia in prima visione televisiva grazie a Tv8.

Ritorno a Midway – cast, attori, riprese, location, regia

Il cast del tv-movie Ritorno a Midway è composto dai seguenti attori: Rachel Hendrix, Daniel Stine, Andrew Hunter, Eva Bishop (Ritorno a East Point), Brenna Wood, Lea Hutton Beasmore, K.G. Bouvier, Danny I. Caudill. La regia è di Jeffrey Day.

Le riprese si sono svolte prevalentemente nella cittadina di Midway nel Kentucky. Si tratta di un piccolo centro vicino Lexington, città degli Stati Uniti nella contea di Fayette.

Il titolo originale è Midway to Love. Il film è rivolto ad un pubblico trasversale.

Ritorno a Midway – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Rachel, una psicologa che lavora in una importantissima emittente di New York. Il suo programma, inizialmente molto seguito e appetibile dagli inserzionisti pubblicitari, comincia a non interessare più il pubblico.

Rachel viene allora convocata dal direttore dell’emittente che le comunica il drastico cambiamento del programma necessario per riconquistare il pubblico. In effetti l’appuntamento di terapia intensiva che Rachel ha gestito per anni, dovrà trasformarsi in un programma scandalistico.

La conduttrice dovrà cioè trattare soprattutto gli amori delle star e andare alla rincorsa dell’ultimo gossip. In questo modo il responsabile dell’emittente spera di poter catturare anche un pubblico più giovane.

Rachel rimane letteralmente sconvolta, ma non se la sente di rifiutare. Così decide di prendersi una settimana di riflessione e torna nella sua casa a Midway. É proprio in questa cittadina che ha trascorso la sua infanzia ed è qui che vuole riflettere sul suo futuro professionale.

Rachel ha trascurato l’aspetto sentimentale per dedicarsi esclusivamente alla carriera. Ma qualcosa sta per cambiare nella sua vita.

Il finale del film

Nella parte finale del film, a Midway un giorno per caso incontra il suo ex fidanzato dei tempi del liceo. È stato un incontro del tutto casuale. Si sono ritrovati in un bar senza riconoscersi e ad un certo punto il suo ex fidanzato, Mitchell, con un gesto inconsulto le fa rovesciare la tazzina di caffè. È l’occasione per Mitchell di poter ripensare ad una seconda possibilità insieme alla donna che non ha mai dimenticato.

Questo incontro inaspettato fa riaffiorare in Rachel tutti i ricordi del passato. Intanto si gode anche la sua famiglia e in particolare il padre, anche lui terapeuta. La giovane donna ricorda che con il genitore aveva avuto sempre un rapporto molto gratificante.

Ma l’incontro con Mitchell avrà un impatto fondamentale sul futuro di Rachel. Infatti la psicoterapeuta grazie a lui riuscirà finalmente a capire che i sentimenti e la vita reale sono molto più importanti del successo televisivo e della frenetica vita della metropoli statunitense.