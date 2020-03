Don Matteo 12 Non dire falsa testimonianza anticipazioni ottavo episodio

Rai 1 trasmette questa sera l’ottava puntata di Don Matteo 12 dal titolo Non dire falsa testimonianza. L’appuntamento è alle 21:20 sulla rete leader di viale Mazzini.

L’ottavo tv-movie della serie sostituisce questa sera la diretta della partita di calcio Napoli – Inter cancellata per le nuove disposizioni a causa del coronavirus. Così il prete in bicicletta ha occupato due prime serate nel corso della settimana. Infatti, proprio per lasciare spazio alla Coppa Italia, eccezionalmente era andata in onda la settima puntata martedì 3 marzo. I successivi cambiamenti di programma hanno convinto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta a riportare Don Matteo nella serata in cui va in onda tradizionalmente.

Don Matteo 12 Non dire falsa testimonianza – trama e guest di puntata

L’episodio in onda questa sera dal titolo Non dire falsa testimonianza, ha come protagonista Don Matteo al quale viene rivolta una accusa infamante. A Spoleto viene trovata una donna in fin di vita. La figlia Chiara svela ai Carabinieri del posto di essere a conoscenza del nome dell’assassino. E quando viene interrogata, non fa molta resistenza a confessare che ad uccidere la madre sarebbe stato addirittura Don Matteo.

L’accusa rivolta al sacerdote è davvero sconvolgente. Quando Don Matteo viene a sapere che è indagato per omicidio, rifiuta di difendersi. Il sacerdote è visibilmente sconvolto e si chiude in un silenzio dal quale nessuno riesce a smuoverlo. Si tratta di un atteggiamento inusuale per il sacerdote. Naturalmente tutta la caserma di Spoleto non crede assolutamente all’accusa che è rivolta al parroco. E inizia una serie di indagini per dimostrare l’innocenza di Don Matteo.

Anche la cittadina di Spoleto è sconvolta. Ma non fa mancare il suo sostegno al sacerdote. Dal canto suo Don Matteo continua a rifiutare ogni forma di difesa. Ci penseranno il maresciallo Cecchini e il capitano Anna Olivieri a dimostrare la sua innocenza. Ma nello svolgimento delle indagini ci sarà, una maniera molto particolare, anche il contributo dello stesso Don Matteo.

Tutta la trama si dipana in un rincorrersi di misteri e segreti di cui il responsabile principale è una persona che “ha detto falsa testimonianza”. Ed è proprio da qui che prende il titolo l’episodio di questa sera della serie.

Il maresciallo Cecchini diventa sacerdote

La puntata di questa sera propone un inedito maresciallo Cecchini. Infatti la vicenda, oltre che sconvolgente, gioca molto anche sull’ironia per quanto riguarda le dinamiche degli altri personaggi. Cecchini deve tenere a bada Suor Luciana, una zia missionaria che non vedeva il nipote da molti anni. A causa di una piccola bugia che le è stata detta, la suora è convinta che Cecchini sia un sacerdote. A questo punto il maresciallo viene preso quasi da uno scrupolo di coscienza. Non vuole deludere l’anziana missionaria E così si trasforma in un improvvisato Don Nino.

Infine Anna Olivieri si trova in una situazione sentimentale molto ambigua. Vedremo quale sarà la scelta del capitano dei carabinieri della caserma di Spoleto.

Don Matteo 12 – il cast completo

Di seguito il cast degli attori della serie e i personaggi che interpretano