Inga Lindstrom eredità contesa La5

La5 propone questa sera il film tv dal titolo Eredità contesa che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 30 del digitale terrestre. Ricordiamo che sotto lo pseudonimo di Inga Lindstrom si cela la scrittrice Christiane Sadlo che è anche sceneggiatrice e giornalista tedesca.

La pellicola è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione tedesca. Il film tv è andato in onda su Canale 5 lo scorso agosto 2019.

Inga Lindstrom: Eredità contesa – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Eredità contesa del ciclo Inga Lindstrom sono: Paula Schramm, Joscha Kiefer, Susanne Uhlen, Gabriel Raab, Tijan Marei, Roland Jankowsky, Emilia Pieske, Franziska Wulf, Carolin Fink. La regia è di Marco Serafini (Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto).

Il titolo originale è Inga Lindström: Die Kinder meiner Schwester, che tradotto letteralmente in italiano significa “i figli di mia sorella”. Le riprese si sono svolte tutte in Germania. La produzione è della Bavaria Fiction.

Inga Lindstrom: Eredità contesa – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Hanna Ekberg (Paula Schramm). La giovane donna finalmente sta per realizzare il sogno della sua vita: diventare pilota. Dopo un lunghissimo addestramento, finalmente è stata selezionata tra centinaia di candidati. E adesso è pronta per trasformarsi in pilota professionista. Il destino però ha deciso diversamente.

Proprio mentre sta per fare il suo primo volo da professionista, riceve la drammatica notizia che sua sorella e suo cognato sono morti in un incidente. Erano genitori di Tina (Tijan Marei) e Karen (Emilia Pieske) due ragazze rispettivamente di 16 e di 10 anni.

Per espressa volontà della sorella defunta dovrà essere Hanna a prendersi cura dei due nipoti. Questo evento drammatico sconvolge sua la vita. La giovane donna sa che ha studiato e lavorato compiendo molti sacrifici per arrivare ad un traguardo che oramai è alla sua portata. Anche il marito Paul (Gabriel Raab) è convinto che non può sobbarcarsi il compito di crescere le due nipoti perché è incompatibile con il suo impegno professionale.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Hanna riflette a lungo sulla nuova situazione in cui si trova. Comprende che non può lasciare i due nipoti senza una figura materna. Proprio quando sta per prendere la decisione definitiva, arriva, inaspettato, un altro evento. Infatti a rivendicare la custodia delle due ragazzine si presenta la nonna paterna, Viveca Larsson (Susanne Uhlen).

L’anziana signora, molto benestante, si è rivolta ad un avvocato. E lo ha incaricato di chiedere ed ottenere la custodia delle ragazze. Tina e Karen non sono del tutto concordi nel trasferirsi dalla nonna e la situazione degenera di giorno in giorno.

I sentimenti di Hanna nei confronti delle due ragazze, cominciano a cambiare anche perché l’anziana signora mostra un carattere molto duro e autoritario. La sua indole è stata resa ancora più impenetrabile ed ostinata dalla perdita del figlio.

Il destino però sta tessendo una trama assolutamente inaspettata. Il grande avvocato chiamato dalla signora Viveca Larsson è Lennart Sonderblom (Joscha Kiefer). E, quando conosce Hanna, non può fare a meno di apprezzarne le doti umane e professionali.